Мали приїхати і депутати від коаліційної партії «Глас», але поїздку скасували з міркувань безпеки.

17 січня до Києва прибула делегація від найбільшої опозиційної партії «Прогресивна Словаччина» на чолі з її лідером Міхалом Шимечкою, передає видання Aktuality.

Шимечка супроводжують колеги по партії Іван Корчок, Томаш Валашек, Беата Юрік та Люсія Плавакова.

Лідер «Прогресивної Словаччини» повідомив, що метою візиту будуть взаємні переговори з українською стороною. «Наша мета чітка — знову відкрити двері, які Роберт Фіцо зачинив своїми агресивними атаками. Словаччина та Україна є близькими партнерами та знають, як допомогти один одному», - наголосив Шимечка.

Своїм візитом словацька опозиція відреагувала на запрошення Володимира Зеленського, адресоване раніше Роберту Фіцо. Український президент запропонував провести перемовини у п'ятницю в Києві зі словацьким прем’єром. Однак він заявив, що розглядає іншу дату.

«Сьогодні п'ятниця, ми мали приїхати. Ось і ми», — відреагував на словесну суперечку між Фіцо та Зеленським Міхал Шимечка.

Крім того, мали приїхати в Україну і депутати від коаліційної партії «Глас» паралельно з візитом словацьких урядовців до Москви. Проте з міркувань безпеки делегація відклала поїздку. Депутати цим візитом хотіли дати сигнал про те, що як і раніше дбають про збереження однозначної прозахідної орієнтації Словаччини.

Згодом на своїй фейсбук-сторінці Шимечка повідомив, що провів зустріч із Володимиром Зеленським.

Фото: Facebook/Michal Šimečka Володимир Зеленський і Міхал Шимечка у Києві 17 січня 2025 року

«Я несу від нього чітке послання для Словаччини. Україна цінує нашу підтримку і зацікавлена в найкращих відносинах і співпраці зокрема, в енергетиці. І вона готова домовлятися. Це саме те, до чого я зараз закликаю Роберта Фіцо», - нписав політик.

Шимечка звинуватив Фіцо в тому, що той «замість того, щоб працювати, поїхав до Москви кланятися диктатору і нічого не зробив для народу Словаччини».