17 січня до Києва прибула делегація від найбільшої опозиційної партії «Прогресивна Словаччина» на чолі з її лідером Міхалом Шимечкою, передає видання Aktuality.
Шимечка супроводжують колеги по партії Іван Корчок, Томаш Валашек, Беата Юрік та Люсія Плавакова.
Лідер «Прогресивної Словаччини» повідомив, що метою візиту будуть взаємні переговори з українською стороною. «Наша мета чітка — знову відкрити двері, які Роберт Фіцо зачинив своїми агресивними атаками. Словаччина та Україна є близькими партнерами та знають, як допомогти один одному», - наголосив Шимечка.
Своїм візитом словацька опозиція відреагувала на запрошення Володимира Зеленського, адресоване раніше Роберту Фіцо. Український президент запропонував провести перемовини у п'ятницю в Києві зі словацьким прем’єром. Однак він заявив, що розглядає іншу дату.
«Сьогодні п'ятниця, ми мали приїхати. Ось і ми», — відреагував на словесну суперечку між Фіцо та Зеленським Міхал Шимечка.
Крім того, мали приїхати в Україну і депутати від коаліційної партії «Глас» паралельно з візитом словацьких урядовців до Москви. Проте з міркувань безпеки делегація відклала поїздку. Депутати цим візитом хотіли дати сигнал про те, що як і раніше дбають про збереження однозначної прозахідної орієнтації Словаччини.
Згодом на своїй фейсбук-сторінці Шимечка повідомив, що провів зустріч із Володимиром Зеленським.
«Я несу від нього чітке послання для Словаччини. Україна цінує нашу підтримку і зацікавлена в найкращих відносинах і співпраці зокрема, в енергетиці. І вона готова домовлятися. Це саме те, до чого я зараз закликаю Роберта Фіцо», - нписав політик.
Шимечка звинуватив Фіцо в тому, що той «замість того, щоб працювати, поїхав до Москви кланятися диктатору і нічого не зробив для народу Словаччини».
- Як відомо, спершу Роберт Фіцо у відеозверненні запросив Зеленського на зустріч на території Словаччини поблизу державних кордонів з Україною. Натомість український президент запропонував словацькому прем’єрові приїхати 17 січня до Києва.
- Тоді віцеспікер словацького парламенту Тібор Гашпар, який перебував із візитом у Росії, повідомив, що Фіцо в Україну не поїде.
- Згодом глава словацького уряду заявив, що може зустрітися із Володимиром Зеленським найближчими днями.
- Перемовини стосуватимуться скасування транзиту російського газу через українську територію з 1 січня 2025 року.