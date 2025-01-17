Нардепу оголосили підозру за співорганізацію схеми розкрадання коштів на закупівлі Укрзалізниці

За даними слідства, парламентар вступив у змову з підприємцем.

Народному депутату оголосили підозру за співучасть у схемі розкрадання коштів на закупівлі кабелів для "Укрзалізниці". За даними слідства, парламентар був співкерівником організованої групи, викритої на заволодінні коштами акціонерного товариства під час закупівлі кабельно-провідникової продукції.

У пресслужбі НАБУ повідомили, що підозрюваний та його спільник-підприємець розробили схему, яка передбачала постачання продукції АТ "Укрзалізниця" за завищеними цінами. Для цього вони вступили у змову з членами організованої групи, яка була своєрідним "бек-офісом" товариства, неформально контролювала його діяльність та за певний відсоток від суми закупівель могла забезпечити перемогу "потрібних" компаній у тендерах УЗ.

При цьому, за даними САП, нардеп спершу використав вплив, аби чинити перешкоди для його роботи і так залучити до реалізації схеми.

"Протягом 2021-2022 рр. Укрзалізниця уклала договори з підконтрольними підприємцю компаніями, які здійснили постачання продукції за цінами, вище ринкових. Унаслідок реалізації схеми Укрзалізниця зазнала збитків на суму понад 140 млн грн", – повідомили правоохоронці.

У САП додали, що ії народного депутата кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Реалізація злочинних намірів призвела до того, що протягом 2021–2022 років у закупівлях Укрзалізниці на постачання кабельно-провідникової продукції перемогу здобули два підприємства, які були підконтрольні нардепу та підприємцю.

Застосувавши різні схеми зі збільшення вартості продукції, зловмисники реалізували її Укрзалізниці за цінами, значно вищими ніж ринкові.

"Зауважимо, що впродовж діяльності схеми підозрюваний нардеп використовував для вирішення питань свій статус та зв’язки, а також отримував тіньові «дивіденди» від реалізації злочинної схеми", – повідомили прокурори.

Наразі за вказаними фактами про підозру повідомлено 8 особам.

Крім того, детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП здійснюють досудове розслідування стосовно учасників ще однієї організованої групи, діяльність якої призвела до заволодіння 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану. Наразі повідомлено про підозру 7 учасникам групи, серед яких керівник організованої групи, радник Офісу Президента України, а в подальшому – співробітник Служби безпеки України, перший заступник директора філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця», співробітник Служби безпеки України та інші (посади вказано на час вчинення злочину).

Імені підозрюваного депутата не оприлюднили. За даними Центру протидії корупції, йдеться про Віктора Бондаря (позафракційний). Це колишній "регіонал". У 2019 році втретє обраний народним депутатом України. Керував депутатською групою "За майбутнє". Входить до складу Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури.