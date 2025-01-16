Стефанчук прокоментував звинувачення Порошенка, якого знову не випустили за кордон

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував звинувачення від лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка у тому, що його знову не випустили в закордонне відрядження до Брюсселя.
Як ідеться в дописі спікера у фейсбуці, нардеп «мав підписане мною відрядження на засідання Політичної асамблеї Європейської народної партії, яке відбувалося 13-14 січня в місті Брюсселі (Королівство Бельгія)».
«З урахуванням логістики народний депутат у своїй заяві попросив відрядити його з 11 січня (дата виїзду) до 15 січня (дата повернення). Напевно, народний депутат самостійно прийняв рішення не їхати у це відрядження, про що свідчить його реєстрація та фактична присутність у залі засідань Верховної Ради України упродовж днів, на які було заплановане відрядження», - зазначив Стефанчук.
Спікер додав, що відрядження «не просто надає можливість виїхати з України у певні дні, а повинно мати правову мету».
«Тому причина та правова мета, з якою народному депутату України Петру Порошенку знадобилося вчора ввечері, 15 січня, виїхати за межі України нібито на засідання Політичної асамблеї Європейської народної партії, яке завершилося напередодні, 14 січня, о 13 годині, мені невідома», - підсумував Голова ВРУ.
- Як відомо, виїзд за кордон українських парламентарів і посадовців можливий лише в службове відрядження – це встановлено урядовою постановою від січня 2023 року.
- 16 січня Порошенко поскаржився на те, що його не відпустили у відрядження. Схожа ситуація трапилася і торік - 15-18 липня експрезидент мав здійснити візит до США для участі у Республіканському національному конвенті.
- У грудні 2023 року Порошенка не випустили у закордонне відрядження до Польщі та США. Політик повідомив, що мав підписане головою Верховної Ради відрядження, але прикордонники заборонили перетин кордону.
- У 2022 році Порошенко зміг виїхати за кордон лише із третьої спроби.