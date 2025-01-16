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Стефанчук прокоментував звинувачення Порошенка, якого знову не випустили за кордон

Спікер каже, що підписував відрядження депутату на засідання Політичної асамблеї Європейської народної партії.

Стефанчук прокоментував звинувачення Порошенка, якого знову не випустили за кордон
Руслан Стефанчук
Фото: надано пресслужбою ВРУ

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував звинувачення від лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка у тому, що його знову не випустили в закордонне відрядження до Брюсселя.

Як ідеться в дописі спікера у фейсбуці, нардеп «мав підписане мною відрядження на засідання Політичної асамблеї Європейської народної партії, яке відбувалося 13-14 січня в місті Брюсселі (Королівство Бельгія)». 

«З урахуванням логістики народний депутат у своїй заяві попросив відрядити його з 11 січня (дата виїзду) до 15 січня (дата повернення). Напевно, народний депутат самостійно прийняв рішення не їхати у це відрядження, про що свідчить його реєстрація та фактична присутність у залі засідань Верховної Ради України упродовж днів, на які було заплановане відрядження», - зазначив Стефанчук.

Спікер додав, що відрядження «не просто надає можливість виїхати з України у певні дні, а повинно мати правову мету».

«Тому причина та правова мета, з якою народному депутату України Петру Порошенку знадобилося вчора ввечері, 15 січня, виїхати за межі України нібито на засідання Політичної асамблеї Європейської народної партії, яке завершилося напередодні, 14 січня, о 13 годині, мені невідома», - підсумував Голова ВРУ.

  • Як відомо, виїзд за кордон українських парламентарів і посадовців можливий лише в службове відрядження – це встановлено урядовою постановою від січня 2023 року.
  • 16 січня Порошенко поскаржився на те, що його не відпустили у відрядження. Схожа ситуація трапилася і торік - 15-18 липня експрезидент мав здійснити візит до США для участі у Республіканському національному конвенті. 
  • У грудні 2023 року Порошенка не випустили у закордонне відрядження до Польщі та США. Політик повідомив, що мав підписане головою Верховної Ради відрядження, але прикордонники заборонили перетин кордону.
  • У 2022 році Порошенко зміг виїхати за кордон лише із третьої спроби.
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