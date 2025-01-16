Стефанчук прокоментував звинувачення Порошенка, якого знову не випустили за кордон

Спікер каже, що підписував відрядження депутату на засідання Політичної асамблеї Європейської народної партії.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував звинувачення від лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка у тому, що його знову не випустили в закордонне відрядження до Брюсселя.

Як ідеться в дописі спікера у фейсбуці, нардеп «мав підписане мною відрядження на засідання Політичної асамблеї Європейської народної партії, яке відбувалося 13-14 січня в місті Брюсселі (Королівство Бельгія)».

«З урахуванням логістики народний депутат у своїй заяві попросив відрядити його з 11 січня (дата виїзду) до 15 січня (дата повернення). Напевно, народний депутат самостійно прийняв рішення не їхати у це відрядження, про що свідчить його реєстрація та фактична присутність у залі засідань Верховної Ради України упродовж днів, на які було заплановане відрядження», - зазначив Стефанчук.

Спікер додав, що відрядження «не просто надає можливість виїхати з України у певні дні, а повинно мати правову мету».

«Тому причина та правова мета, з якою народному депутату України Петру Порошенку знадобилося вчора ввечері, 15 січня, виїхати за межі України нібито на засідання Політичної асамблеї Європейської народної партії, яке завершилося напередодні, 14 січня, о 13 годині, мені невідома», - підсумував Голова ВРУ.