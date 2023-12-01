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Прикордонники не пропустили Порошенка в закордонне відрядження

Нардеп каже, що їхав до Польщі та США на перемовини. 

Прикордонники не пропустили Порошенка в закордонне відрядження

Народного депутата Петра Порошенка не випустили у закордонне відрядження. Політик повідомив, що має підписане головою Верховної Ради відрядження, але прикордонники заборонили перетин кордону.

Лідер партії "Євросолідарність" сказав, що мав десятки запланованих зустрічей в Польщі та США. Зокрема, щодо зняття блокади перевізників на польському кордоні.

"З американцями – про забезпечення фінансування воєнної допомоги, яка майже вичерпалася цього року, під загрозою в майбутньому. А без неї нам росію не перемогти. Ситуація надзвичайно складна. Тому акцент в програмі — на проблемних республіканцях. Зірвано мою зустріч з новим спікером палати представників Джонсоном", – стверджує політик. 

Нагадаємо, торік у травні Порошенка двічі не випустили за кордон. Політик збирався на Парламентську асамблею НАТО.Виїхати він зміг лише із третьої спроби. 

Виїзд за кордон парламентарів і посадовців можливий лише в службове відрядження – це встановлено урядовою постановою від січня 2023. 

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