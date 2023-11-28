"Найдешевший спосіб виграти війну – підтримати Україну", - Порошенко в інтерв’ю канадському журналісту

Лідер "Європейської Солідарності" експрезидент Петро Порошенко в інтерв’ю канадському журналісту Майклу Серапіо заявив, що для Путіна дестабілізація регіону, континенту та всього світу – головна умова для виживання. Тому єдиним варантом закінчити війну є лише перемога України.

«Ми маємо достатньо зброї для боротьби, але недостатньо зброї для перемоги. Але наша мета не просто стримати Росію і вести позиційну війну. Наша мета – перемога. Єдиний спосіб закінчити війну – перемога України. Якщо ми не матимемо цієї перемоги, це означає, що Путін використає час між припиненням вогню, щоб підготуватися до виробництва ще більшої кількості зброї, ракет, реактивних винищувачів і атакувати знову. Ніхто не знає, де. Можливо, в країнах Балтії, можливо, на Балканах. Бо для Путіна єдиний спосіб вижити – це дестабілізація. Дестабілізувати регіон, дестабілізувати континент, дестабілізувати світ», – переконаний Порошенко.

Він зазначив, що для перемоги потрібні зброя, санкції та справедливість, а також повноправне членство України в НАТО.

«Що нам потрібно для вступу в НАТО? Щоб усі країни-члени НАТО це підтримали, нам потрібні дві речі. Номер один – реформи. Україна повинна бути готова до членства в НАТО. До речі, перелік реформ порівняний із членством у ЄС, це на 85 чи 90 відсотків однакові реформи. І в цій ситуації мій запит до країн-членів НАТО: надайте нам список із 10, 8 чи, можливо, 5 найважливіших реформ. Боротьба з корупцією, сектор безпеки, реформа правосуддя. І ми зробимо все можливе, щоб провести ці реформи та представити їх для оцінки до Вашингтонського саміту. Тому що це в наших інтересах. Ми робимо це не для Америки, не для Канади, не для НАТО», – вважає Петро Порошенко.

«І друге — стаття 5. Статтю 5, як кажуть, під час війни отримати не можна. Будь ласка, запросіть нас на Вашингтонському саміті. І поставте спеціальну домовленість про те, що повноправне членство України в НАТО буде першим днем миру. Нам цього буде достатньо. Це була б дуже сильна мотивація», – наголосив Порошенко.

Він також зазначив, що навіть в умовах переваги Росії в повітрі і на морі Збройні Сили України демонструють дива на полі бою.

«Жодна країна-член НАТО не може продемонструвати наступальну операцію без панування в повітрі, як це зробила Україна. Жодна країна НАТО не може продемонструвати успішну морську операцію без військового флоту, як це зробила Україна. І ніякі країни НАТО не можуть продемонструвати ефективність контрнаступальної операції, коли Росія має більшу кількість військ, ніж ми. Артилерії більше, ніж у нас. Боєприпасів більше, ніж у нас. І навіть у цій ситуації наша армія робить диво і демонструє прогрес», – сказав Порошенко.

На його думку, найдешевший спосіб виграти війну – підтримати Україну, дати зброю та запросити її до НАТО.

«Інакше ми не тільки витратимо вдесятеро більше грошей, тому що Росія не зупиниться, але й ви будете битися своїми солдатами. Будь ласка, не використовуйте виборчий, політичний популізм, щоб зруйнувати підтримку України. І не грайте в ці брудні путінські ігри. Не існує ніякої сірої зони у війні між Росією та Україною чи у підтримці глобальної коаліції. Тому що якщо ти не підтримуєш Україну, якщо ти хочеш залишитися осторонь, якщо ти хочеш поставити якусь додаткову умову, щоб припинити або затримати підтримку України, це означає, що ти на боці Путіна, що абсолютно неприйнятно, тому що це бік зла. Росія, Північна Корея, Іран – хтось хоче приєднатися до цієї команди?» – зауважив експрезидент.