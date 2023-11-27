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Зеленський та принц Саудівської Аравії обговорили події на Близькому Сході

Також говорили про імплементацію української "Формули миру".

Зеленський та принц Саудівської Аравії обговорили події на Близькому Сході
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Обговорили нещодавні події на Близькому Сході. Також говорили про зміцнення українсько-саудівських зв’язків та імплементацію української "Формули миру", – зазначив президент.

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Нагадаємо, у жовтні Зеленський мав телефонну розмову із принцом Мухаммадом бін Салманом. Президент запросив представника Саудівської Аравії на зустріч на Мальті для обговорення української "Формули миру".

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