Зеленський та принц Саудівської Аравії обговорили події на Близькому Сході

Також говорили про імплементацію української "Формули миру".

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Обговорили нещодавні події на Близькому Сході. Також говорили про зміцнення українсько-саудівських зв’язків та імплементацію української "Формули миру", – зазначив президент.

Нагадаємо, у жовтні Зеленський мав телефонну розмову із принцом Мухаммадом бін Салманом. Президент запросив представника Саудівської Аравії на зустріч на Мальті для обговорення української "Формули миру".