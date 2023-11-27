Дмитро Кулеба їде до Брюсселя на перше засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ

Одним із завдань візиту є пришвидшення виробництва і постачання зброї та боєприпасів для українських бійців.

28-29 листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить візит до Брюсселя.

Про це йдеться на сайті МЗС.

Метою візиту є мобілізація політичної та військової підтримки з боку держав-членів ЄС і НАТО, просування вступу нашої держави до обох блоків, зокрема, у контексті підготовки наступного засідання Європейської Ради в грудні. Також серед важливих завдань - інтеграція оборонних індустрій України та НАТО, пришвидшення виробництва та постачання зброї і боєприпасів для українських воїнів.

Завтра, 28 листопада, Кулеба проведе переговори з високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем. Також виступить із промовою на відкритті в Європарламенті конференції щодо відповідальності за російські злочини та відкриє VR-виставку «Living the war».

На середу запланована участь у першому засіданні Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, яке відбудеться у штаб-квартирі НАТО в рамках зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств держав-членів Альянсу.

Кулеба розповість союзникам про ситуацію на фронті та першочергові військових потреби України. Також йтиметься про адаптовану Річну національну програму на 2024 рік у світлі підготовки до Вашингтонського саміту НАТО.

Заплановані зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і міністрами закордонних справ держав-членів Альянсу.

Нагадаємо, нині Столтенберг заявив, що Україна стане членом Альянсу, якщо проведе необхідні реформи, які їй озвучать країни-члени. Це станеться лише після війни.

Водночас в нашу державу з візитом прибула віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова. Вона зустрілася, зокрема , з українськими парламентарями і озвучила пріоритетні вимоги для вступу в ЄС.