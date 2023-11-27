Столтенберг: Україна стане членом НАТО за умови проведення реформ. Повне членство під час війни неможливо

Генсек Альянсу сказав, що на наступній зустрічі Україні розкажуть про реформи, яких від неї чекають.

Україна стане членом НАТО, але спершу повинна провести реформи. Які саме – визначать країни-члени, наводить слова генерального секретаря Єнса Столтенберга The Guardian.

Столтенберг зазначив, що поки рано говорити, яке саме рішення ухвалять на Вашингтонському саміті щодо України. Він додав, що "усі союзники погоджуються, що під час війни повне членство неможливе, але, звичайно, ми продовжуватимемо шукати шляхи ще більшого зближення України та НАТО".

"Союзники погоджуються, що Україна стане членом НАТО. На зустрічі ми погодимо рекомендації для українців... щодо реформ, оскільки ми продовжуємо підтримувати Київ на цьому шляху до членства в НАТО", – сказав він.

Цього місяця Німеччина та Нідерланди пообіцяли виділити Україні 10 мільярдів євро, додав Столтенберг. Румунія додала центр підготовки українських пілотів для F-16. Союзники, включно з США та Фінляндією, надсилають більше засобів протиповітряної оборони та боєприпасів для захисту українських міст від атак Росії.

Столтенберг також сказав, що членство Швеції в НАТО "зробить усіх нас безпечнішими", і закликав Туреччину та Угорщину завершити ратифікацію.

Попереднє засідання Ради Україна-НАТО відбулося у жовтні. Формат Ради прийшов на заміну Комісії Україна-НАТО, засідання якої роками блокувала Угорщина.