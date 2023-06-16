Рада Україна-НАТО може запрацювати вже в липні, це буде міцніший формат співпраці, – Резніков

Новий формат співпраці між Україною та Північноатлантичним альянсом може запрацювати вже з липня, на саміті НАТО у Вільнюсі, або після нього.

Йдеться про Раду Україна-НАТО, створення якої нещодавно анонсував генсек блоку Єнс Столтенберг. Натомість чинний формат взаємодії, створена в 1997 році Комісія Україна-НАТО, відійде в минуле, передає слова міністра оборони України Олексія Резнікова після засідання комісії УП.

Учорашнє засідання міністрів оборони країн НАТО та України, що відбулося в Брюсселі, було першим з 2016 року. Всі ці роки Угорщина блокувала зустрічі своїм вето.

"Можу вам спророкувати… що це було перше з 2016 року засідання Комісії Україна-НАТО, і, я маю серйозну надію, що і останнє. Наступна зустріч міністрів оборони від України та НАТО, маю надію, з Вільнюса почнеться або зразу після Вільнюса, буде вже Рада Україна-НАТО", – сказав Резніков.

За його словами, новий формат передбачає новий рівень відносин та вищий рівень взаємодії.

"Це коли Україна буде хоч іще не членом НАТО, але вже на рівних буде перебувати у всіх комітетах, у всіх представницьких засіданнях з правом порушувати питання, які зокрема прописані в їхніх угодах", – пояснив Резніков.

Учора в Брюсселі проходила зустріч міністрів оборони країн НАТО, а також – засідання Контактної групи з питань оборони України.

Про створення Ради Україна-НАТО Столтенберг оголосив два дні тому, напередодні зустрічей в Брюсселі. Він сказав, що створення ради суттєво зміцнило б партнерство між Альянсом та Україною, адже це структура, що дозволяє ухвалювати спільні рішення.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на це відповів, що Рада Україна-НАТО без рішучого кроку до вступу держави в Альянс – це як танк без гармати. НАТО потрібна Україна як держава-член Альянсу, а не просто привілейований партнер.

На Вільнюському саміті Північноатлантичного альянсу Київ очікує конкретніших пропозицій від НАТО щодо членства та безпекових гарантій. Щоправда, не всі країни готові зараз давати Україні більші гарантії, ніж доволі розмиті, обумовлені декларацією від 2008 року про вступ через ПДЧ. За даними західних медіа, проти конкретики виступають США та Німеччина, остерігаючись залучення Альянсу до війни в Україні. Водночас низка країн, особливо ті, що межують із Росією, тиснуть на Штати щодо скорішого вступу України.

За даними The Guardian, на саміті НАТО у Вільнюсі Україні не запропонують графік з конкретними датами щодо вступу у блок, натомість їй можуть запропонувати коротший маршрут, коли буде зроблена пропозиція членства.

Ще одним із варіантів співпраці джерела журналістів називали ізраїльську модель: перед Україною можуть зобовʼязатися постачати озброєння на довготривалій основі, що сигналізувало б Москві про те, що підтримка не вичерпається.