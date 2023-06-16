Австрійський суд відмовив в екстрадиції Фірташа в США, - ЗМІ

Австрійський суд виніс рішення на користь українського бізнесмена Дмитра Фірташа у справі щодо вимоги екстрадувати його в США за звинуваченням у корупції.

Про це повідомляє АРnews.

"Австрійський суд у п'ятницю виніс рішення на користь українського бізнесмена Дмитра Фірташа в багаторічній юридичній сазі щодо спроби США екстрадувати його за звинуваченням у корупції, відправивши справу про екстрадицію на повторний розгляд", - йдеться в повідомленні.

Фірташ підозрюється у змові з метою давання хабарів в Індії для видобутку титану, який використовується в реактивних двигунах.

Бізнесмен заперечує будь-які правопорушення.

Нагадаємо, Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро. Відтоді він оскаржував свою екстрадицію в США. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.