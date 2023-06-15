Парламент визнає Голодомор насильницьким голодом, який був спланований і організований комуністичним сталінським режимом.

Уряд Хорватії підтримав ініціативу парламенту визнати Голодомор геноцидом українського народу.

Про це йдеться на сайті хорватського уряду.

Статс-секретар Міністерства закордонних та європейських справ Зденко Лучич заявив, що запропонованою декларацією парламент Хорватії визнає Голодомор насильницьким голодом, який був спланований і організований комуністичним сталінським режимом в Україні у період 1932-1933 років. Також Голодомор назвали злочином геноциду проти українського народу.

Нагадаємо, днями ще одна європейська країна - Люксембург - визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Перед цим таке ж рішення ухвалила Палата громад британського парламенту.