Шольц вважає, що Росія хоче захопити не лише українську територію, а й Білорусь

Канцлер ФРН підкреслив, що не може бути мови про те, щоб "якимось чином заморозити війну і узаконити російський загарбницький набіг".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін "уже давно" обговорює із найважливішими союзниками гарантії безпеки для України. Про це він сказав 14 червня на урядовій пресконференції, пише Deutsche Welle.

Шольц підкреслив, що не може бути мови про те, щоб "якимось чином заморозити війну і узаконити російський загарбницький набіг", як закликають деякі сторони. Канцлер наголосив, що кордони не повинні пересуватися із застосуванням сили.

Він також вважає, що загарбницькі плани Путін має не лише щодо України, а і щодо Білорусі: "російський президент явно хоче поглинути деякі сусідні території: він має такий план щодо України, і, абсолютно очевидно, це також його план щодо Білорусі".

"Ось чому так важливо, щоб ми підтримували Україну, ось чому так важливо, щоб у нас була дуже конкретна розмова про гарантії безпеки. І саме тому важливо чітко заявити, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, і що ми не погодимося на нав'язаний мир. Росія має вивести війська", – додав Олаф Шольц.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що гарантії або завірення безпеки, які Альянс і окремі країни-союзниці можуть надати Україні після завершення війни, мають посилити спроможності ЗСУ та убезпечити Україну від нового нападу Росії.

Своє бачення безпекових гарантій Україна сформулювала ще у вересні 2022. Документ передбачає утримання держав-гарантів від скасування санкцій проти РФ до припинення агресії проти України та компенсації усіх збитків.

На саміті НАТО у липні у Вільнюсі Україна наполягатиме на підтримці Київського безпекового договору. Окрім цього, держава хоче укласти двосторонні договори з окремими країнами-союзниками. За приклад може слугувати домовленість між США та Ізраїлем, відповідно до якої Штати постачають Ізраїлю своє озброєння вартістю протягом 10 років, але при цьому не зобовʼязуються надавати додаткову допомогу в разі зовнішньої агресії.