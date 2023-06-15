Зеленський закликав Швейцарію дозволити реекспорт військової техніки в Україну

"Нам потрібна зброя, щоб ми могли відновити мир в Україні", - наголосив Президент.

Президент України Володимир Зеленський виступив 15 червня з відеозверненням до парламенту Швейцарії, передає Reuters.

Глава держави закликав Швейцарію дозволити реекспорт військової техніки в Україну, заявивши, що цей крок матиме життєво важливе значення для боротьби із російським вторгненням.

"Я знаю, що у Швейцарії триває дискусія щодо експорту військової техніки для захисту та захисту України. Це було б життєво важливим. Нам потрібна зброя, щоб ми могли відновити мир в Україні", - підкреслив Президент.

Як відомо, Швейцарія дотримується політики, яка забороняє будь-якій країні, яка купує швейцарську зброю, реекспортувати її сторонам, які воюють. У листопаді 2022 року ця держава також запровадила спеціальне швейцарське ембарго на постачання боєприпасів до Росії чи України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Швейцарія утилізує справне зенітне озброєння, яке могло б допомогти Україні протистояти російській агресії. Йдеться про 60 зенітно-ракетних комплексів Rapier.

Нещодавно нижня палата парламенту Швейцарії (Національна рада) відхилила законопроєкт, відомий як Lex Ukraine, який дозволив би третім державам передавати Україні зброю швейцарського виробництва. Щоправда, днями глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Швейцарія такий зробила крок до реекспорту зброї