Час для переговорів з РФ не настав, – Штайнмаєр

За його словами, союзники по НАТО проводять консультації щодо того, як мають виглядати гарантії безпеки для України.

Україна потребує справедливого миру, отже мирні переговори можуть розпочатися лише тоді, коли для цього будуть створені відповідні умови.

Про це заявив федеральний президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, передає Укрінформ.

«На цей час треба визнати, що ситуація для переговорів або припинення вогню наразі, очевидно, ще не настала», - зазначив президент Німеччини.

Він додав, що ці питання також не будуть вирішуватися без України.

Припинення вогню без гарантування того, що майбутній мир буде справедливим, німецький президент не бачить як вихід із ситуації. Ці, хто цього вимагають, зауважив він, не повинні забувати, що «якщо Україна припинить оборонятися, це означатиме кінець України».

Говорячи про майбутні гарантії безпеки для України, Штайнмаєр зауважив, що союзники по НАТО проводять конфіденційні консультації щодо того, як вони мають виглядати. Він вважає неправильним розголошувати деталі домовленостей на даному етапі і сподівається, що партнери досягнуть консенсусу.

За його словами, війна, яку Росія розв’язала проти України 24 лютого і яка принесла нестерпні страждання та сотні тисяч жертв, триває вже «надто довго», але Росія може її зупинити дуже швидко, хоч сьогодні - якщо забере свої війська з української території.

Нагадаємо, що Німеччина опублікувала першу в її історію національну стратегію безпеки, назвавши Росію головною загрозою.