Сьогодні у Міланському соборі поховають колишнього одіозного прем’єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі, друга Володимира Путіна, який помер у понеділок у віці 86 років.

Про це пише Reuters.

Деякі італійські опозиційні політики, включно з колишнім прем'єр-міністром Джузеппе Конте, відмовилися відвідати службу.

Для колишніх прем'єр-міністрів Італії в минулому проводили державні похорони, але це перший випадок, коли було оголошено національний день жалоби, що є безпрецедентною честю. Таке рішення схвалює уряд.

Фото: EPA/UPG

День жалоби не є державним святом, а скоріше символічною даниною, під час якої над державними будівлями припускають прапори. Європейський парламент також вирішив віддати свою шану Берлусконі таким чином.

У Мілані люди поклали вінки до фасаду міського готичного собору перед похоронами, які починаються о 16:00 за київським часом, а також встановили гігантські екрани, щоб люди могли стежити за службою.

Очікується, що всередині собору перебуватиме близько 2300 людей, зокрема прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Серджіо Маттарелла та лідер лівоцентристської Демократичної партії (PD) Еллі Шляйн.

Діяльність парламенту була де-факто призупинена в середу, щоб дозволити політикам взяти участь у богослужінні.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, Берлусконі був госпіталізований у Мілані минулої п'ятниці лише через три тижні після завершення попереднього лікування. У нього були хвороби серця, зокрема несправний клапан, який хірурги замінили в 2016 році. Також Берлусконі госпіталізували через легеневу інфекцію в 2020 році після зараження Covid-19.

Politico вважає, що нинішня прем’єр-міністерка Італія Джорджа Мелоні може виграти від смерті Берлусконі, яка відкриває їй шлях до консолідації влади у країні. Мелоні багато в чому завдячує Берлусконі своєю посадою – вона стала першою жінкою, яка очолила уряд Італії. Він дав політику її перший великий прорив у політиці, зробивши наймолодшим урядовим міністром в історії країни у 2008 році у віці 31 року.