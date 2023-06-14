Німеччина та Китай мають провести наступного тижня спільний саміт у Берліні

Німеччина підтверджує запрошення для Китаю на спільний саміт у Берліні 20 червня, але “просить не привозити занадто багато міністрів”.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Представники офісу федерального канцлера Олафа Шольца та інших міністерств обговорили скорочення німецько-китайських урядових консультацій, що мають відбутися під час саміту.

Берлін прагне уникнути враження, що він приймає Китай із надто розпростертими обіймами на тлі напруженості навколо Тайваню та непрямої підтримки Пекіном війни Росії в Україні − особливо для партнерів з ЄС, США та Японії.

Консультації з урядом очолять Шольц та прем'єр-міністр Китаю Лі Цян. Очікується участь віцеканцлера Німеччини та міністра економіки Роберта Хабека, оскільки економічна співпраця та торгівля є ключовими темами зустрічі. Уряд Німеччини прагне зосередитись на менш спірних питаннях, наприклад боротьбі зі зміною клімату.

Китай в останню хвилину скасував візит міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера в травні, ймовірно, оскільки Лінднер також є лідером Вільної демократичної партії, міністр освіти якої Беттіна Старк-Ватцінгер відвідала Тайвань у березні. Додамо, німецький уряд прагне опублікувати свою довгоочікувану стратегію щодо Китаю до початку липня, аби обговорити в парламенті до літніх канікул.

Окрім того, очікується, що лідери ЄС обговорять майбутні відносини блоку з Китаєм під час саміту 29 і 30 червня в Брюсселі.

Нагадаємо, у квітні Китай відвідала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка охарактеризувала частину своєї подорожі як “більш ніж шокуючу”. Для Німеччини, за її словами, Китай є партнером, конкурентом і системним суперником, але зараз у неї складається враження, що “системний аспект суперників зростає все більше і більше”.