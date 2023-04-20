Бербок назвала частину свого візиту до Китаю “більш ніж шокуючою”

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок охарактеризувала частину своєї нещодавньої поїздки до Китаю як “більш ніж шокуючу”, пише Reuters.

За її словами, Пекін дедалі більше стає системним суперником, аніж торговим партнером і конкурентом.

Бербок також сказала, що Китай хоче дотримуватись своїх власних правил на шкоду міжнародному порядку. У свою чергу Пекін попросив Німеччину підтримати “возз'єднання” Тайваню і заявив, що Китай і Німеччина не противники, а партнери.

Виступаючи перед німецьким Бундестагом (нижньою палатою парламенту) 19 квітня очільниця МЗС зазначила, що Китай стає дедалі більше репресивним всередині країни і агресивнішим зовні.

Для Німеччини, за її словами, Китай є партнером, конкурентом і системним суперником, але зараз у неї складається враження, що “системний аспект суперників зростає все більше і більше”.

Китай є найбільшим торговим партнером Німеччини, заявила Бербок, але це не означає, що Пекін також є найважливішим торговим партнером.

Уряд Німеччини хоче працювати з Китаєм, але не хоче повторювати помилки минулого, наприклад, концепцію “змін через торгівлю”, згідно з якою Захід може досягти політичних змін в авторитарних режимах через комерцію.

Бербок також сказала, що Китай зобов'язаний працювати над миром у світі, зокрема, використовуючи свій вплив на Росію у війні в Україні.

“Вона привітала обіцянку Пекіна не постачати Росії зброю, включно з товарами подвійного призначення, але додала, що Берлін побачить, як така обіцянка спрацює на практиці”, − йдеться у матеріалі.

Відступаючи від політики колишнього канцлера Ангели Меркель, уряд Олафа Шольца розробляє нову стратегію Китаю, щоб зменшити залежність від економічної супердержави Азії, життєво важливого експортного ринку для німецьких товарів.

Нагадаємо, Бербок заявила, що президент РФ Володимир Путін має побачити, що не досягне своєї цілі через втому від війни.