Сейм Латвії заборонив 9 травня проводити певні заходи

9 травня можна буде провести заходи солідарності з українським народом та вшанувати пам’ять постраждалих і загиблих в Україні.

Сьогодні, 20 квітня, Сейм Латвії прийняв закон, який передбачає, що 9 травня на всій території країни заборонено проводити окремі масово-розважальні та святкові заходи, мітинги, марші та пікетування в публічних місцях.

Про це повідомила пресслужба Сейму Латвії.

“Всі знають, що 9 травня – це день, який певна частина суспільства використовує для прославлення тоталітарних та окупаційних режимів, і в наших інтересах не допустити подій, які підривають наші цінності, розколюють суспільство, прославляють військову агресію та сприяють неправдивому висвітленню історичних подій”, – заявила голова Комісії з прав людини та громадських справ Ієва Бранте.

Втім, 9 травня можна буде проводити заходи, які не суперечать захисту інтересів держави та громадської безпеки. Також можна проводити заходи, які мають запобігти приниженню та загрозі цінностям Латвії як демократичної та національної держави, включаючи розкол суспільства, героїзацію війни, військової агресії, тоталітаризму, насильства, а також неправдиве відображення історичних подій.

Крім того, 9 травня можна буде провести заходи солідарності з українським народом та вшанувати пам’ять постраждалих і загиблих в Україні.

Законом заборонено використання піротехнічних виробів цілодобово 9 травня, а також до 7:00 10 травня.

Нагадаємо, Латвія вжила санкцій проти 10 причетних до кримінального переслідування журналіста й політика Володимира Кара-Мурзи, що був засуджений до 25 років колонії. Міністр закордонних справ Едгарс Рінкевічус сказав, що лобіюватиме також обмежувальні заходи на рівні Євросоюзу.