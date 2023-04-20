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Щонайменше 85 людей загинуло у Ємені у тисняві за допомогою (оновлено)

Тиснява сталася під час розподілу благодійних пожертвувань торговцями.

Щонайменше 85 людей загинуло у Ємені у тисняві за допомогою (оновлено)
Фото: EPA/UPG

Щонайменше 85 людей загинули в тисняві в столиці Ємену Сані, коли сотні людей зібралися в школі, щоб отримати допомогу.

Про це пишуть Reuters та The Guardian. Британське видання навело оновлені дані – кількість жертв зросла з 78 до 85. 

Декілька людей отримали поранення, 13 перебували в критичному стані, повідомила телевізійна телекомпанія Al Masirah TV, керована рухом хуситів, який підтримує Іран.

Тиснява сталася під час розподілу благодійних пожертвувань торговцями в останні дні священного для мусульман місяця Рамадан.

Сотні людей зібралися в школі, щоб отримати пожертвування, які склали 5000 єменських ріалів, або близько 9 доларів на людину, повідомили Reuters два свідки, які брали участь у рятувальних роботах.

На відео, опублікованому хуситом у Telegram, видно, як натовп людей збився разом, дехто, намагаючись врятуватися. Співробітники служби безпеки намагалися відтіснити людей та контролювати натовп.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що двох торговців, відповідальних за організацію заходу пожертвувань, затримано, ведеться розслідування.

Оновлення. Як пише The Guardian, за словами свідків, озброєні хусити стріляли в повітря, намагаючись контролювати натовп, та ймовірно потрапили в електричний дріт, спричинивши вибух. Це викликало паніку, і люди, серед яких багато жінок і дітей, почали тікати.

Фото: EPA/UPG

Ємен був втягнутий у восьмирічну громадянську війну, яка призвела до загибелі десятків тисяч людей, зруйнувала економіку та підштовхнула мільйони людей до голоду.

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Коаліція на чолі з Саудівською Аравією втрутилася в Ємен у 2015 році після того, як хуси витіснили уряд зі столиці в 2014 році. Конфлікт широко розглядається як проксі-війна між Саудівською Аравією та Іраном.

Мохамед Алі аль-Хуті, голова Вищого революційного комітету Хуті, сказав, що тиснява стала результатом того, що єменський народ пережив “найгіршу світову гуманітарну кризу” після восьми років боротьби.

Нагадаємо, у Ємені близько 1 500 дітей, завербованих єменськими повстанцями-хуситами, загинули у боях 2020 року, а ще сотні наступного року.

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