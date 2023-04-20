Смертельна спека загрожує мільйонам людей в Азії

Цього тижня високі температури в Азії підвищують ризики для здоров'я мільйонів людей, а ймовірність екстремальніших явищ наприкінці року збільшується, пише Bloomberg.

Найсильніша за десятиліття посуха вплинула на ключовий китайський алюмінієвий центр, висока температура в Індії збільшила ймовірність смертельної спеки і відключень електроенергії.

Минулого тижня в Таїланді було встановлено національний рекорд температури понад 45°C, а у таких країнах як Бангладеш квітневі температури також значно перевищують 40°C.

Хоча ця пора року, як правило, є найспекотнішою для Індії та деяких частин Південно-Східної Азії, різке підвищення температури продовжує тенденцію до лютої погоди протягом останніх кількох років, яка перевіряє здатність урядів захищати здоров'я населення та запобігати збоям у економіці. Згідно з новим дослідженням, спека в Індії робить її населення більш уразливим для хвороб та голоду, що стримує розвиток третьої за величиною економіки Азії.

“Рекордна спека в Таїланді, Китаї та Південній Азії є явною кліматичною тенденцією і буде проблемою сфери охорони здоров’я протягом довгих років”, − розповіли у компанії Climate Analytics.

Екстремальні погодні явища почастішали через зміну клімату, і світ щойно пережив два роки явища Ла-Нінья, які призвели до повеней у Пакистані та посухи у Південній Америці. Також можливо, що навіть ще цього року відбудеться ще одне Ель-Ніньо. Це призведе до посушливіших умов у деяких частинах Азії.

Вплив суворої погоди в Азії загрожує позначитися за межами регіону. Китай та В'єтнам є центрами виробництва більшої частини світових товарів, від електроніки до одягу, і екстремальна спека та посуха припадають на той момент, коли країни починають відновлюватись після пандемії коронавірусу.

Китай останніми роками зіткнувся із серйозними збоями у промисловому виробництві через екстремальні погодні умови. Торік його охопила сильна посуха, яка вплинула на річку Янцзи − ключовий водовід, який використовується для зрошення ферм та живлення потужної електростанції “Три ущелини”.

Провінція Юньнань на південному заході країни протягом кількох місяців страждала від посухи, що призвело до скорочення виробництва алюмінію з вересня через зниження вироблення гідроелектроенергії. Китай поряд з Індією спирається на вугілля для забезпечення надійного електропостачання.

Проте з кожним днем спека в Індії збільшує шанси виснаження національних запасів палива. Уряд попередив про відключення електроенергії, оскільки вищі температури вимагають ширшого використання кондиціонерів та насосів для зрошення. Хвиля тепла у 2022 році вплинула на постачання пшениці.

Останнім часом на Азію обрушилися інші типи дикої погоди − від піщаної бурі, що виникла в Монголії та Китаї, а також торкнулася Південної Кореї та Японії, до найбільшого циклону за десятиліття, що зійшла на Західну Австралію.