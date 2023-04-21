Спецпризначенці Судану погодилися на триденне припинення вогню

Але друга сторона конфлікту цю пропозицію, за даними журналістів, не коментувала.

Суданські Сили швидкого реагування (RSF), що намагаються відібрати владу в регулярної армії, заявили про згоду на 72-годинне припинення вогню з гуманітарних міркувань. Вони зазначили, що воно діятиме з 6:00 пʼятниці за місцевим часом, пише The Guardian.

За даними ООН, уже 20 000 людей евакуювалися через ескалацію насильства в регіоні Дарфур.

"Перемир'я збігається з благословенним святом Ід аль-Фітр... щоб відкрити гуманітарні коридори для евакуації громадян і дати їм можливість привітати свої сім'ї", – заявили в RSF.

Спецпризначені зобовʼязалися дотримуватися протягом встановленого часу повного припинення вогню. Втім друга сторона конфлікту, армія Судану, коментарів стосовно перемирʼя не зробила.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш раніше закликав до припинення вогню "щонайменше на три дні" в Судані через свято Ід аль-Фітр, яке знаменує кінець священного ісламського місяця Рамадан, але лідери ворогуючих військових сил заявили, що вони не хочуть вести переговори один з одним.

За останніми даними, щонайменше 350 людей загинули і тисячі були пораненні під час спроби перевороту в Судані. Конфлікт зіткнув армійські підрозділи, підконтрольні керівнику армії генералу Бурхану, який очолює тимчасову суверенну раду Судану, та спецпризначенців RSF на чолі з генералом Хемедті, який є заступником голови ради. Їхня боротьба за владу зірвала перехід до цивільного правління.

Заворушення почалися минулої суботи. Спецпризначенці RSF почали боротися за контроль над урядовими обʼєктами, які контролювали військові внаслідок перевороту 2021 року. Тоді суданські збройні сили під проводом генерала Аль-Бурхана взяли під контроль уряд. Військові провели затримання суданських посадовців, зокрема міністрів та премʼєр-міністра Абдаллу Гамдока. Гамдока згодом звільнили і він повернувся до влади. У ході переговорів збройним силам та цивільній владі вдалося досягти певних домовленостей, але періодично в країні спалахували протести з закликом стати на шлях демократії. Протести розганялися силовиками. Гамдок подав у відставку в січні 2022. RSF до перевороту контролювалися суданським урядом, відомо також, що вони повʼязані з російською ПВК "Вагнера". Лідер RSF Мохамед Дагало, зараз погрожує генералу Бурхану, а його бійці ведуть бої із регулярною армією за контроль над урядовими обʼєктами.

У ході боїв у Судані нападу зазнали посол ЄС та американський дипломатичний конвой, пошкоджено літак української компанії Sky Up.

19 квітня сторони досягли першої угоди про припинення вогню, але вона протривала декілька хвилин. Сторони звинуватили одна одну в порушенні угоди.