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Влада Брянської області РФ повідомила про падіння безпілотника на житловий будинок

Заявляється, що в будівлі вибиті вікна, але постраждалих немає.

Влада Брянської області РФ повідомила про падіння безпілотника на житловий будинок
Брянськ (ілюстративне фото)
Фото: РИА Новости

Влада Брянської області зявила, що в місті Клинці, розташованому за кілька кілометрів від кордону з Україною, безпілотник упав на житловий будинок.

Про це повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз, передає "Радіо Свобода".

За його словами, в будинку вибиті вікна, але постраждалих немає. В атаці Богомаз традиційно звинуватив українців 

Українська сторона це не коментувала.

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Раніше, на початку квітня у Севську Брянської області безпілотники атакували будівлю військкомату та управління МВС. Ніхто не постраждав. Севськ розташований приблизно за 50 км від українського кордону. Тоді Богомаз також заявив, що дрони – українські.

А в квітні инулого року в Брянську горіла нафтобаза.

Нагадаємо, влада прикордонних з Україною Білгородської, Брянської та Курської областей регулярно повідомляє про обстріли. Москва стверджує, що атаки ведуться з українського боку. Київ обстріли не коментує.

Учора потужний вибух стався у прикордонному Бєлгороді. У Міноборони РФ пізніше визнали, що самі випадково скинули по місту авіабомбу. У мережі припустили, що це була бомба, яку російські окупанти хотіли спрямувати на Харків. 

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