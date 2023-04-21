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Експрацівника Укроборонпрому судитимуть у справі про “злив” ворогу даних під час боїв на Київщині

Слідчі встановили, що 48-річний киянин, офіцер запасу ЗСУ перейшов на бік ворога за пропозицією колишнього однокласника, а нині - співробітника уряду РФ.

Експрацівника Укроборонпрому судитимуть у справі про “злив” ворогу даних під час боїв на Київщині
Фото: Вінницька обласна прокуратура

Експрацівника держконцерну “Укроборонпром” судитимуть у справі про “злив” ворогу даних під час боїв на Київщині. 

Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура. 

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури за фактом державної зради до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього співробітника ДК «Укроборонпром», громадянина України (ч. 2 ст. 111 КК України). 

За даними слідства, 48-річний житель м. Києва, будучи офіцером запасу Збройних сил України та чинним співробітником підприємства оборонного комплексу, у воєнний час перейшов на бік ворога з метою виконання завдання спецслужб РФ зі збирання та передачі їм деталізованих відомостей військового характеру. 

Здійснювати підривну діяльність проти України обвинуваченому запропонував його колишній однокласник – теперішній співробітник уряду РФ, який отриману інформацію передавав представнику Міноборони РФ. 

Так, у березні 2022 року, під час оборони Київщини, обвинувачений передавав кураторові деталізовані відомості про результати ракетних й артилерійських обстрілів столиці та прилеглих територій, інформацію про позиції, дислокацію, чисельність, маршрути пересування сил і засобів ЗСУ та інших військових формувань України.

Зокрема після ракетних ударів по житлових будинках підозрюваний надсилав «замовнику» фотографії з місця ураження, зображення пошкоджених конструкцій з точною адресою та фрагментів боєприпасів, якими було завдано удар. Крім того, він неодноразово повідомляв про розташування блокпостів, інженерних укріплень, складів озброєння та про рух колон української техніки.

Отримані дані ворог використовував для завдавання нових артилерійських та ракетно-бомбових ударів по українських позиціях.

За такі злочини передбачене покарання у виді 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала двох посадовців ДСНС, які на початку війни підпалили пожежну частину на Київщині. Під час окупації Вишгородського району вони підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу.

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