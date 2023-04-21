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Вибух авіабомби у Бєлгороді: російська армія продовжує залякувати власне цивільне населення, - Данілов

Глава РНБО назвав вчорашній вибух авіабомби в Бєлгороді продовженням провокаційних обстрілів власних міст російською армією.

Вибух авіабомби у Бєлгороді: російська армія продовжує залякувати власне цивільне населення, - Данілов
Фото: соцмережі

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що російська армія продовжує залякувати власне цивільне населення. Так він прокоментував вчорашній вибух авіабомби у Бєлгороді

“Бєлгород. Російська окупаційна армія продовжує провокаційні обстріли власних міст з метою залякування цивільного населення і нагнітання ескалації”, - написав Данілов. 

Він зауважив, що лише надання Україні далекобійної зброї дасть можливість локалізувати джерело “московітських провокацій” на етапі планування.

Нагадаємо, у Міноборони РФ визнали, що самі випадково вдарили по Бєлгороду. У відомстві заявили, що ввечері 20 квітня під час виконання польоту літака Су-34 ВКС над містом відбувся позаштатний схід авіаційного боєприпасу.

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