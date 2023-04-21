Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що російська армія продовжує залякувати власне цивільне населення. Так він прокоментував вчорашній вибух авіабомби у Бєлгороді.

“Бєлгород. Російська окупаційна армія продовжує провокаційні обстріли власних міст з метою залякування цивільного населення і нагнітання ескалації”, - написав Данілов.

Він зауважив, що лише надання Україні далекобійної зброї дасть можливість локалізувати джерело “московітських провокацій” на етапі планування.

Бєлгород. 🇷🇺окупаційна

армія продовжує провокаційні обстріли власних міст з метою залякування цивільного населення і нагнітання ескалації. Лише надання 🇺🇦далекобійної зброї дасть можливість локалізувати джерело московітських провокацій на етапі планування та підготовки до пуску. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) April 21, 2023

Нагадаємо, у Міноборони РФ визнали, що самі випадково вдарили по Бєлгороду. У відомстві заявили, що ввечері 20 квітня під час виконання польоту літака Су-34 ВКС над містом відбувся позаштатний схід авіаційного боєприпасу.