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На фронті загинув музикант із гурту "SilverTown" Андрій Касенюк

Він перестав виходити на звʼязок 17 квітня. Пізніше стало відомо про його загибель.

На фронті загинув музикант із гурту "SilverTown" Андрій Касенюк
Андрій Касенюк
Фото: facebook.com/SilverTown23band

Музикант Андрій Касенюк із гурту "SilverTown" загинув на війні проти російських загарбників. Про це повідомила команда гурту в соцмережах.

Касенюк перестав виходити на звʼязок 17 квітня. Пізніше стало відомо про його загибель.

"Друзі та підписники! Ось так починався наш останній пост коли ми збирали гроші на Starlink для Андрія. Завдяки цьому старлінку і Вам, Андрій увесь цей час був на звʼязку з рідними, близькими. Вчора Андрій не вийшов на звʼязок, його більше з нами немає. Він отримав смертельне поранення. Подробиць і деталей поки ми не знаємо", - йдеться в повідомленні.

За словами колег, Касенюк планував найближчим часом випустити новий альбом. Нині він готовий десь на 60%, над аранжуванням майже всіх треків він працював самостійно.

"Щодо подальшої діяльності нашого гурту поки сказати важко. Час покаже. Зараз немає сенсу робити якісь прогнози", — додали артисти.

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