Росіяни вночі атакували Київ безпілотниками, ППО знищила близько восьми Shahed-ів

Цієї ночі російська армія після 25-деннного затишшя вчинила атаку безпілотників на Київ. Завдяки захисникам спроба була невдалою – на підлоті до столиці збили близько восьми Shahed-ів.

Даних про загиблих і поранених немає. Інформація уточнюється, повідомив у Telegram начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Тактика противника залишилася незмінною. З настанням темного часу доби, з північного напрямку країна-терорист запустила дрони. За попередньою інформацією, московитський агресор, ймовірно, використав нову партію іранських БПЛА «Shahed». На підльоті до столиці було виявлено і збито близько 8 ворожих цілей. Дані на цей момент – без жерт та руйнувань", – зазначив він.

28 березня російська армія атакувала столицю України 12 ударними безпілотниками. Усі були знищені. У Київській області через уламки зазнала поранень одна людина. Пошкоджено декілька приватних будинків.