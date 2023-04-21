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Росіяни вночі атакували Київ безпілотниками, ППО знищила близько восьми Shahed-ів

Даних про поранених немає. 

Росіяни вночі атакували Київ безпілотниками, ППО знищила близько восьми Shahed-ів
Ілюстративне фото
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Цієї ночі російська армія після 25-деннного затишшя вчинила атаку безпілотників на Київ. Завдяки захисникам спроба була невдалою – на підлоті до столиці збили близько восьми Shahed-ів.

Даних про загиблих і поранених немає. Інформація уточнюється, повідомив у Telegram начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. 

"Тактика противника залишилася незмінною. З настанням темного часу доби, з північного напрямку країна-терорист запустила дрони. За попередньою інформацією, московитський агресор, ймовірно, використав нову партію іранських БПЛА «Shahed». На підльоті до столиці було виявлено і збито близько 8 ворожих цілей. Дані на цей момент – без жерт та руйнувань", – зазначив він. 

28 березня російська армія атакувала столицю України 12 ударними безпілотниками. Усі були знищені. У Київській області через уламки зазнала поранень одна людина. Пошкоджено декілька приватних будинків. 

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