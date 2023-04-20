Історію Богдана Єрмохіна, якого росіяни не випустили в Україну, озвучили в Конгресі

Після невдалої втечі росіяни створили декілька пропагандистських сюжетів, в яких перекрутили повністю всі факти і змусили хлопця під тиском говорити те, що їм було потрібно.

Двоє українських свідків злочинів РФ та генеральний прокурор України Андрій Костін виступили перед представниками Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США у Вашингтоні.

Адвокат одного зі свідків, Катерина Бобровська, озвучила серед іншого нові факти з історії Богдана Єрмохіна, сироти з Маріуполя, якого незаконно депортували і забрали минулого року в російську сім’ю, і якого 4 квітня не випустили в Україну російські спецслужби.

За словами адвоката, після невдалої втечі росіяни створили декілька пропагандистських сюжетів, в яких перекрутили повністю всі факти і змусили хлопця під тиском говорити те, що їм було потрібно. Російська сім’я забрала в Богдана документи, і шукаючи допомогу повернутись в Україну, він звернувся до адвоката.

“Богдан зазнавав постійного психологічного тиску та дуже хотів повернутися до України. Він намагався покинути територію російської федерації. Він подолав понад тисячу кілометрів, проте на кордоні його зупинили російські спецпризначенці та доставили до слідчого комітету на допит. Після чого Богдана також використовували для зйомок у пропагандистських сюжетах на російському телебаченні.

Коли я побачила сюжет, знятий з ним, вже після його затримання, я помітила значні зміни. Темні кола під очима, змінена зачіска. Його підстригли, начеб-то для служби в армії. Розповіді Богдана на російському телебаченні не відповідали дійсності. Ймовірно Богдана залякували, щоби він говорив те, що хотіла російська влада”, - розповіла під час свого виступу Катерина Бобровська.

За її словами, українська сторона знала, що в нього немає документів. Саме тому були виготовлені необхідні документи для перетину ним кордону.

“Коли він відправився з точки А, я виїхала до нього на зустріч. Але також була зупинена російськими спецслужбами. А наступного дня я дізналася, що Богдана затримали”, - розповіла адвокат.

Вона додала, що схожість історій Богдана та ще одного хлопця, інтереси якого вона представляє, свідчить про системність та поширеність цих злочинів на тимчасово окупованих територіях та про детально сплановану операцію з депортацією українських дітей.

“Я закликаю міжнародну спільноту об’єднатися та вживати спільних заходів для посилення тиску на країну-агресора - росію, або домогтися повернення всіх незаконно переміщених українських дітей. Це наш моральний обов’язок – повернути кожну дитину додому”, - додала вона під час виступу.

Нагадаємо, 4 квітня російські спецслужби не пустили до України викраденого окупантами підлітка-сироту з Маріуполя. Його зупинили на кордоні з Білоруссю під час спроби повернутися до України. Про це повідомила уповноважена з прав дитини в РФ Марія Львова-Бєлова, щодо якої Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт за підозрою у воєнному злочині незаконної депортації та переміщення українських дітей.