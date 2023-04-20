Росія вдарила по Бериславу, місто і район без світла

Нині, 20 квітня, після обіду російські окупаційні війська обстріляли Берислав Херсонської області, повідомляє "Суспільне".
За словами керівника Бериславської районної військової адміністрації Володимира Літвінова, внаслідок обстрілу була поранена людина. Крім цього, виникли проблеми з електропостачанням.
"Світла немає у Бериславі, Новобериславі, Шляховому і Томариному. Електрики поки не поїдуть ремонтувати тому, що йде обстріл", - сказав Літвінов.
Нагадаємо, російська армія обстріляла село Кізомис Херсонської області. Загинув чоловік.
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