Зеленський назавав основні теми завтрашнього "Рамштайну"

А за словами Столтенберга, союзники обміркують, чи треба українцям нові типи зброї, якої не надавали раніше.

Україна на завтрашньому засіданні у форматі "Рамштайн" буде обговорювати підготовку до контрнаступу.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив на брифінгу з нагоди візиту до Києва генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Зеленський додав, що важливо обговорити ту зброю, на яку Україна так довго очікує, а також тренінг наших пілотів і далекобійну зброю.

"Важливий "Рамштайн". Ви знаєте, до чого Україна готується... Деякі речі треба трішки пушити, щоб відповідна зброя, яка посилить нашу армію на полі бою, прийшла швидше, ніж вона навіть запланована", – пояснив він.

Столтенберг очікує від завтрашньої зустрічі оголошення конкретної військової підтримки України на додаток до тієї, що вже надається. Він зазначив, що учасники обміркують, чи потрібні українцям нові тими озброєння, які ще не давали.

Нагадаємо, що засідання Консультативної групи з питань оборони України відбудеться завтра в очному форматі на авіабазі ВПС США і Німеччині "Рамштайн". Засідання обʼєднують коаліцію з близько 50 країн, що прагнуть перемоги українців у розвʼязаній РФ війні. Перше таке засідання відбулося в квітні минулого року.

За цей час Україна отримала сучасні системи протиповітряної оборони, потужні ракетні системи, боєприпаси, нові танки та ББМ. Нині одним із головних запитів України є винищувачі, зокрема американські F-16, та боєприпаси різних типів. За даними Financial Times, фокус на засіданні 21 квітня буде на ракетах протиповітряної оборони.