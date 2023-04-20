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Арештовано активи підсанкційного олігарха Новинського на понад 144 млн грн

Арешт накладено на 18 млн кубометрів газу у сховищах АТ "Укртрансгаз".

Арештовано активи підсанкційного олігарха Новинського на понад 144 млн грн
Фото: СБУ

За матеріалами Служби безпеки Ураїни накладено арешт на 18 млн кубометрів газу, який компанії проросійського олігарха Вадима Новинського зберігали у сховищах АТ "Укртрансгаз" та намагались відчужити на користь третіх осіб для уникнення санкцій РНБО. Загальна вартість арештованих обсягів блакитного палива становить більше ніж 144 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

“Щоб уникнути санкцій РНБО, Новинський перереєстрував власні газовидобувні підприємства на декількох афілійованих осіб, які безпосередньо пов’язані з рф. Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів. Втім, співробітники СБУ викрили злочинну схему і заблокували її”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в межах кримінального провадження за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше СБУ ініціювала арешт майна підсанкційного екснардепа Вадима Новінського на понад 3,5 млрд грн. До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин. За даними слідства, він причетний до пособництва країні-агресору.

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