У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Пентагонлікс. Що відомо про найбільший за десятиріччя витік секретної інформації США
Пентагонлікс. Що відомо про найбільший за десятиріччя витік секретної інформації США
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
У Чернівцях скандального єпископа Никиту вдарили під час "патрулювання" ним території єпархії з трьома неповнолітніми хлопцями
У Чернівцях скандального єпископа Никиту вдарили під час "патрулювання" ним території єпархії з трьома неповнолітніми хлопцями
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
Реформувати пекло: парламент розпочав реформу ВЛК
Реформувати пекло: парламент розпочав реформу ВЛК
В Раду внесли проєкт постанови, що блокує підписання закону про доплати військовим
В Раду внесли проєкт постанови, що блокує підписання закону про доплати військовим
Росія публікує відео страт українських військовополонених, щоб власні солдати не здавалися в полон, – ГУР
Росія публікує відео страт українських військовополонених, щоб власні солдати не здавалися в полон, – ГУР
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
ГоловнаСуспільствоВійна

Заарештовано активи екснардепа Вадима Новінського, який підозрюється в пособництві Росії

До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин.

Заарештовано активи екснардепа Вадима Новінського, який підозрюється в пособництві Росії
Фото: СБУ

СБУ ініціювала арешт майна підсанкційного екснардепа Вадима Новінського на понад 3,5 млрд грн. За даними слідства, він причетний до пособництва країні-агресору.

До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива. Про це повідомили в пресслужбі СБУ

"Встановлено, що для уникнення санкцій РНБО Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об’єкти на декілька афілійованих комерційних структур. Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів", – йдеться у повідомленні. 

Фото: СБУ

Фото: СБУ
Фото: СБУ

Мін’юст вже скасував незаконні дії реєстраторів щодо низки підприємств олігарха. За даними Офісу генерального прокурора, підконтрольні особи, на яких Новінський перереєстрував майно, є іноземцями, безпосередньо повʼязаними із Росією. 

У кримінальному провадженні за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) співробітники Служби безпеки провели обшуки в офісних приміщеннях підприємств, а також за місцями роботи та проживання фігурантів.

Під час обшуків виявлено документи, печатки компаній-нерезидентів та прокремлівську релігійну літературу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: facebook/Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, що Новінський разом з іще девʼятьма повʼязаними з УПЦ (МП) особами потрапив до санкційного списку, складеного РНБО у межах ініційованої заборони повʼязаних з Росією релігійних організацій. Таке рішення було ухвалено після виявлення великої кількості антиукраїнських пропагандистських матеріалів, що поширювалися серед духівників та вірян УПЦ (МП). Екснардеп говорив, що буде оскаржувати рішення в судах. 

Новінський був депутатом під проросійської ОПЗЖ у Верховній Раді поточного скликання. Влітку 2022 він склав мандат за власним бажанням. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies