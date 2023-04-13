До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин.

СБУ ініціювала арешт майна підсанкційного екснардепа Вадима Новінського на понад 3,5 млрд грн. За даними слідства, він причетний до пособництва країні-агресору.

До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

"Встановлено, що для уникнення санкцій РНБО Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об’єкти на декілька афілійованих комерційних структур. Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів", – йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Мін’юст вже скасував незаконні дії реєстраторів щодо низки підприємств олігарха. За даними Офісу генерального прокурора, підконтрольні особи, на яких Новінський перереєстрував майно, є іноземцями, безпосередньо повʼязаними із Росією.

У кримінальному провадженні за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) співробітники Служби безпеки провели обшуки в офісних приміщеннях підприємств, а також за місцями роботи та проживання фігурантів.

Під час обшуків виявлено документи, печатки компаній-нерезидентів та прокремлівську релігійну літературу.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: facebook/Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, що Новінський разом з іще девʼятьма повʼязаними з УПЦ (МП) особами потрапив до санкційного списку, складеного РНБО у межах ініційованої заборони повʼязаних з Росією релігійних організацій. Таке рішення було ухвалено після виявлення великої кількості антиукраїнських пропагандистських матеріалів, що поширювалися серед духівників та вірян УПЦ (МП). Екснардеп говорив, що буде оскаржувати рішення в судах.

Новінський був депутатом під проросійської ОПЗЖ у Верховній Раді поточного скликання. Влітку 2022 він склав мандат за власним бажанням.