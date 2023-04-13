СБУ ініціювала арешт майна підсанкційного екснардепа Вадима Новінського на понад 3,5 млрд грн. За даними слідства, він причетний до пособництва країні-агресору.
До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
"Встановлено, що для уникнення санкцій РНБО Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об’єкти на декілька афілійованих комерційних структур. Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів", – йдеться у повідомленні.
Мін’юст вже скасував незаконні дії реєстраторів щодо низки підприємств олігарха. За даними Офісу генерального прокурора, підконтрольні особи, на яких Новінський перереєстрував майно, є іноземцями, безпосередньо повʼязаними із Росією.
У кримінальному провадженні за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) співробітники Служби безпеки провели обшуки в офісних приміщеннях підприємств, а також за місцями роботи та проживання фігурантів.
Під час обшуків виявлено документи, печатки компаній-нерезидентів та прокремлівську релігійну літературу.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Нагадаємо, що Новінський разом з іще девʼятьма повʼязаними з УПЦ (МП) особами потрапив до санкційного списку, складеного РНБО у межах ініційованої заборони повʼязаних з Росією релігійних організацій. Таке рішення було ухвалено після виявлення великої кількості антиукраїнських пропагандистських матеріалів, що поширювалися серед духівників та вірян УПЦ (МП). Екснардеп говорив, що буде оскаржувати рішення в судах.
Новінський був депутатом під проросійської ОПЗЖ у Верховній Раді поточного скликання. Влітку 2022 він склав мандат за власним бажанням.