Учора росіяни атакували 10 населених пунктів Донеччини, є влучання у будинки, школу і магазин

Є загиблі і поранені.

За минулу добу, 12 квітня, окупанти завдали 14 ударів по Донецькій області.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

“Упродовж доби окупанти атакували 10 населених пунктів: міста Авдіївка, Курахове, Слов’янськ, смт Велика Новосілка, Курахівка, Очеретине, села Берестки, Карлівка, Роздолівка, Хромове”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зруйновані та пошкоджені 23 цивільних об’єкти – 18 житлових будинків, школа, магазин, гараж, автомобілі.

“Дві ракети С-300 окупаційні війська РФ спрямували по Слов’янську. Поцілили в 4 багатоквартирних і 3 приватних будинки, об’єкт соціальної інфраструктури, автотранспорт. Інформації щодо жертв не надходило”, – розповіли в поліції.

З “Ураганів” ворог накрив Курахівку. Руйнувань зазнали багатоквартирний будинок і 4 приватні оселі. Травмована людина.

Нагадаємо, внаслідок артилерійських обстрілів є загиблий та поранений в Очеретиному.