Служба безпеки затримала ще одного ворожого інформатора у ході контрдиверсійних заходів на Одещині. Зловмисник поширював інформацію про місця розташування підрозділів ЗСУ і стратегічно важливих об’єктів оборонно-промислового комплексу Одеси.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

Зазначається, що саме за його координатами окупанти здійснили один з ударів іранськими дронами Shahed по території обласного центру. За даними слідства, поплічником окупантів виявився радіомеханік одного з одеських заводів військово-промислового комплексу.

Чоловік поширював у створеній ним в месенджері Telegram групі, учасники якої були переважно росіяни, інформацію про місця розташування на оборонному підприємстві та поряд з ним підрозділів Сил оборони та їх озброєння. Крім того, інформатор “зливав” дані щодо виконання підприємством оборонних замовлень.

Встановлено, що після російських повітряних атак фігурант фіксував та поширював у власній групі наслідки “прильотів” із деталізацією ступенів ураження атакованих обʼєктів. Ці дані ворог міг використати для здійснення повторних та підготовки нових ударів дронами-камікадзе по українському місту.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, агент ФСБ, який скоригував 10 ворожих ударів по цивільних об’єктах Миколаєва, проведе за ґратами 15 років.