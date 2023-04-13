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Глибоко шокований, – Боррель відреагував на страту українського військовополоненого

“Це підле порушення Женевських конвенцій”.

Глибоко шокований, – Боррель відреагував на страту українського військовополоненого
Фото: EPA

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що всі винні у страті українського військовополоненого мають понести відповідальність.

Про це верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки написав у Twitter.

"Глибоко шокований брутальним відео обезголовлення українського військовополоненого. Це підле порушення Женевських конвенцій. Усі винні та співучасники воєнних злочинів мають бути притягнуті до відповідальності", – йдеться у повідомленні.

 

Боррель наголосив, що Євросоюз підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.

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Нагадаємо, 11 квітня в інтернеті з'явилося відео, на якому чоловіки з ознаками приналежності до армії РФ відрізають голову живій людині у формі з українськими відзнаками, а потім демонструють на камеру бронежилет із зображенням українського герба на шевроні.

На страту українського полоненого росіянами відреагували президент України, голова Офісу президента та міністр закордонних справ. 

В ООН приголомшені особливо жахливим відео страти росіянами полоненого українського солдата.

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