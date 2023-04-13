Глибоко шокований, – Боррель відреагував на страту українського військовополоненого

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що всі винні у страті українського військовополоненого мають понести відповідальність.
Про це верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки написав у Twitter.
"Глибоко шокований брутальним відео обезголовлення українського військовополоненого. Це підле порушення Женевських конвенцій. Усі винні та співучасники воєнних злочинів мають бути притягнуті до відповідальності", – йдеться у повідомленні.
Deeply shocked by the brutal video of decapitation of a Ukrainian prisoner of war. It is a despicable breach of the Geneva Conventions. All perpetrators and accomplices of war crimes must be held to account.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 12, 2023
We will stand with Ukraine for as long as it takes!#accountability
Боррель наголосив, що Євросоюз підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.
Нагадаємо, 11 квітня в інтернеті з'явилося відео, на якому чоловіки з ознаками приналежності до армії РФ відрізають голову живій людині у формі з українськими відзнаками, а потім демонструють на камеру бронежилет із зображенням українського герба на шевроні.
На страту українського полоненого росіянами відреагували президент України, голова Офісу президента та міністр закордонних справ.
В ООН приголомшені особливо жахливим відео страти росіянами полоненого українського солдата.