Головне за день. Середа, 12 квітня

Наступальні дії ворога на Донбасі, 34 відбитих атаки противника, реакція в Україні та в світі на відео страти росіянами військовополоненого. Яким запам’ятається 413-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – минулої доби було відбито 34 атаки ворога.

Упродовж доби противник завдав 19 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та інфраструктурі населених пунктів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 12 квітня – в нашій новині.

Президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів відреагувати на відео страти військовополоненого російськими військовими.

Він наголосив, що за всі злочини росіян має бути законна відповідальність.

"Ми нічого не збираємося забувати й прощати вбивцям... Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати: як легко ці звірі вбивають. Це відео страти українського полоненого... Світ повинен бачити. Це – відео Росії, якою вона є. Що це за істоти. Для них немає людей. Син, брат, чоловік... Чиясь дитина... Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою – таку звичку знищувати життя", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що це – не випадковість. Росіяни вбивають українців з особливою жорстокістю.

Нагадаємо, вчора в мережі з’явилось відео, як російські окупанти проявляють свою звірину сутність – жорстко катують українського полоненого та відрізають йому голову живому.

Служба безпеки України почала досудове розслідування жорстокого вбивства. "Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання", – підкреслив Голова СБУ Василь Малюк.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав вигнати Росію з Радбезу ООН.

В ООН приголомшені особливо жахливим відео страти росіянами полоненого українського солдата, пише CNN.

Видання також згадує про відео, яке демонструє понівечені тіла двох українських солдатів, що лежать на землі.

У заяві Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, що входить до складу Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), йдеться, що ці страти “не є поодиноким випадком”.

“В останніх звітах Місія задокументувала низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, зокрема скоєних проти військовополонених. Останні інциденти мають розслідувати належним чином, а винних повинні притягнути до відповідальності”, – йдеться у заяві.

В Управлінні Верховного комісара ООН повідомили про документування, зокрема, страти російськими військами 15 українських військовополонених, а також використання українських солдатів як живого щита, смерть двох поранених через відсутність медичної допомоги і тортури.

МЗС закликало Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) невідкладно звернути увагу на страту росіянами українського полоненого.

Військові Росії планують вивезти майже три тисячі дітей з території тимчасово окупованої Луганської області, повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

За даними адміністрації, в так званій "ЛНР" тривають медичні огляди дітей, після яких певна їх кількість зникає. Медики з Росії вже оглянули понад 94 тисячі хлопчиків та дівчаток.

Після медичного огляду в дітей нібито знаходять патології, що за словами росіян і є приводом для так званої евакуації дітей з України. Різного ступеню патологія наразі "виявлена" у 69,6 % з оглянутих дітей.

"2726 дітям виписані направлення на госпіталізацію, яка зазвичай відбувається в медзакладах на території РФ", - додали в адміністрації.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!