Коригувальник російських ударів по Миколаєву проведе за ґратами 15 років

Для виконання завдань росіян він об’їжджав місто і приховано фотографував українські об’єкти.

Агент ФСБ, який скоригував 10 ворожих ударів по цивільних об’єктах Миколаєва, проведе за ґратами 15 років.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“Саме за його “наводкою” протягом 26 - 30 червня минулого року окупанти здійснили прицільні ракетні удари по десяти міських об’єктах. Серед них – будівлі цивільної інфраструктури”, - повідомили в спецслужбі.

Контррозвідники затримали агента ФСБ у липні 2022 року. Росіяни залучили його до співпраці у травні минулого року.

Під час обшуків у чоловіка було виявлено вибухівку, незареєстровану вогнепальну зброю та боєприпаси.

СБУ розповіла, що для вербування використовувався прокремлівський Телеграм-канал. Там у коментарях чоловік активно виправдовував збройну агресію РФ.

Для виконання завдань росіян він об’їжджав місто і приховано фотографував українські об’єкти. Ці фото чоловік надсилав кадровому співробітнику ФСБ.

Суд визнав зловмисника винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання неправомірною заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

Нагадаємо, СБУ викрила ще одного агента російських спецслужб на Одещині. Ним виявився строковик однієї з бригад Військово-морських сил ЗСУ, який був завербований ворогом після початку повномасштабної агресії.