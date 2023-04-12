У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
Зливи документів Пентагону: Росія видихається
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
У Чернівцях скандального єпископа Никиту вдарили під час "патрулювання" ним території єпархії з трьома неповнолітніми хлопцями
У Чернівцях скандального єпископа Никиту вдарили під час "патрулювання" ним території єпархії з трьома неповнолітніми хлопцями
Депутати підтримали повернення 30 тис. грн виплат військовим до кінця воєнного стану. Але можуть знадобитися ще зміни до бюджету
Депутати підтримали повернення 30 тис. грн виплат військовим до кінця воєнного стану. Але можуть знадобитися ще зміни до бюджету
Реформувати пекло: парламент розпочав реформу ВЛК
Реформувати пекло: парламент розпочав реформу ВЛК
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Павло Клімкін: «Я у жодні гарантії, крім членства в НАТО, не вірю. Я вірю в Україну як частину Заходу»
Павло Клімкін: «Я у жодні гарантії, крім членства в НАТО, не вірю. Я вірю в Україну як частину Заходу»
ГоловнаСуспільствоВійна

Коригувальник російських ударів по Миколаєву проведе за ґратами 15 років

Для виконання завдань росіян він об’їжджав місто і приховано фотографував українські об’єкти.

Коригувальник російських ударів по Миколаєву проведе за ґратами 15 років
Фото: Пресслужба СБУ

Агент ФСБ, який скоригував 10 ворожих ударів по цивільних об’єктах Миколаєва, проведе за ґратами 15 років.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“Саме за його “наводкою” протягом 26 - 30 червня минулого року окупанти здійснили прицільні ракетні удари по десяти міських об’єктах. Серед них – будівлі цивільної інфраструктури”, - повідомили в спецслужбі.

Підписуйтесь на наш Google News

Контррозвідники затримали агента ФСБ у липні 2022 року. Росіяни залучили його до співпраці у травні минулого року.

Під час обшуків у чоловіка було виявлено вибухівку, незареєстровану вогнепальну зброю та боєприпаси.

СБУ розповіла, що для вербування використовувався прокремлівський Телеграм-канал. Там у коментарях чоловік активно виправдовував збройну агресію РФ.

Для виконання завдань росіян він об’їжджав місто і приховано фотографував українські об’єкти. Ці фото чоловік надсилав кадровому співробітнику ФСБ.

Суд визнав зловмисника винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);
  • ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання неправомірною заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).

Нагадаємо, СБУ викрила ще одного агента російських спецслужб на Одещині. Ним виявився строковик однієї з бригад Військово-морських сил ЗСУ, який був завербований ворогом після початку повномасштабної агресії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies