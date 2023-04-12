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Україна отримає від Світового банку додаткові 200 млн доларів

Гроші підуть на відновлення енергетики.

Україна отримає від Світового банку додаткові 200 млн доларів
Фото: Пресслужба Дениса Шмигаля

Світовий банк надасть Україні додаткові 200 млн доларів на відновлення енергетики

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Залучені від Світового банку кошти будуть направлені на відбудову електромережі та систем теплопостачання в Києві, Харкові, Миколаєві, Сумах та містах Чернігівської областей”, - зазначив Шмигаль.

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Він додав, що під час зустрічі з представникам Світового банку обговорили роботу в межах “Фінансового Рамштайну”.

Шмигаль також розповів, що уряд зі Світовим банком готує до реалізації і проєкт страхування воєнних ризиків для іноземних інвестицій. Таким чином буде можливість залучити інвестиції вже зараз, не чекаючи завершення війни.

Прем'єр запевнив, що українська програма відновлення стане найбільшим проєктом відбудови в Європі з часів Другої світової війни.

Як раніше повідомлялось, коштів, які надають Європейський Союз, США та інші міжнародні донори, достатньо для того, щоб забезпечити потреби України до кінця року.

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