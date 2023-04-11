Україна закупатиме ядерне паливо у Канаді

Очікується,що угода задовольнить потреби України у ядерному паливі до 2035 року.

Канадська компанія постачатиме ядерне паливо для українських АЕС.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Під час перебування прем’єр-міністра Дениса Шмигаля у Канаді компанія із Саскатуна “Cameco” та український державний “Енергоатом” уклали велику угоду про постачання, у рамках якої "Cameco" постачатиме уран, аби вдовольнити потреби України у ядерному паливі до 2035-го року”, - наводить Укрінформ заяву офісу прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Таким чином Україна зможе виробляти електроенергію, а середній клас у Канаді буде забезпечений роботою.

Раніше повідомлялось, що Україна вироблятиме ядерне паливо для вітчизняних атомних енергоблоків.