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Україна закупатиме ядерне паливо у Канаді

Очікується,що угода задовольнить потреби України у ядерному паливі до 2035 року.

Україна закупатиме ядерне паливо у Канаді
Рівненська АЕС
Фото: energoatom.com.ua

Канадська компанія постачатиме ядерне паливо для українських АЕС. 

Про це повідомляє Укрінформ.

“Під час перебування прем’єр-міністра Дениса Шмигаля у Канаді компанія із Саскатуна “Cameco” та український державний “Енергоатом” уклали велику угоду про постачання, у рамках якої "Cameco" постачатиме уран, аби вдовольнити потреби України у ядерному паливі до 2035-го року”, - наводить Укрінформ заяву офісу прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

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Таким чином Україна зможе виробляти електроенергію, а середній клас у Канаді буде забезпечений роботою.

Раніше повідомлялось, що Україна вироблятиме ядерне паливо для вітчизняних атомних енергоблоків.

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