Канада надає Україні 21 тис. гвинтівок і 2,4 млн набоїв

Йдеться про додаткову військову допомогу від компанії Colt Canada.

Канада оголосила про додаткову військову допомогу Україні, яка включає передачу тисяч штурмових гвинтівок та мільйонів набоїв.

Про це повідомила у Twitter міністр оборони Канади Аніта Ананд.

Ананд зробила це оголошення під час візиту до Канади прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Вона повідомила, що йдеться про додаткову військову допомогу від компанії Colt Canada.

"Ми відправляємо 21 тисячу штурмових гвинтівок, 38 кулеметів та понад 2,4 мільйони набоїв. Ця зброя допоможе Україні захистити себе та наші спільні цінності", – зазначила Ананд.

Нагадаємо, що 11 квітня премʼєр-міністр Денис Шмигаль прибув із робочим візитом до Канади. Він та інші члени делегації зустрівся із головою уряду Джастіном Трюдо та віцепремʼєркою Христею Фріланд.

Про майбутній візит українського премʼєра до Канади стало відомо ще наприкінці минулого тижня. За даними журналістів, українці закликатимуть надати боєприпаси для підготовки контрнаступу.