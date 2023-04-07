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Шмигаль поїде до Канади домовлятися про боєприпаси для українського контрнаступу

Поїздка запланована у найближчі тижні.

Шмигаль поїде до Канади домовлятися про боєприпаси для українського контрнаступу
Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль планує відвідати Канаду, щоб домовитися про постачання боєприпасів та бронетехніки для контрнаступу українських військ, повідомляє Reuters із посиланням на Globe and Mail.

Поїздка запланована у найближчі тижні. З міркувань безпеки дату не озвучують.

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Шмигаль в інтерв'ю канадському виданню зазначив, що його не турбує відсутність нової військової допомоги від Канади. Натомість прем'єр сподівається, що країна надасть більше допомоги в інших формах.

За словами Шмигаля, Україна також хотіла б, щоб Канада запропонувала страхування військових ризиків канадським компаніям, які інвестують в Україну для підтримки реконструкції та іноземних інвестицій.

"Тому, якщо канадська компанія вирішить інвестувати гроші в Україну, ми проситимемо уряд Канади створити якийсь механізм для підтримки канадських інвестицій", - сказав глава українського уряду.

Шмигаль наголосив, що Україні "потрібна важка бронетехніка" і "нам потрібно більше артилерійських снарядів: боєприпаси для гаубиць та боєприпаси для танків". "Це важливо для організації нашого контрнаступу", - додав прем'єр.

Нагадаємо, нещодавно Канада перерахувала Україні $1,8 млрд додаткового кредиту.

Тм часом напередодні міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з грецьким колегою Нікосом Панагіотопулосом під час свого офіційного візиту до Греції. Ішлося оборонну допомогу для нашої держави.

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