ДБР закрило провадження проти Новинського щодо викрадення Драбинка

Державне бюро розслідувань не знайшло підтвердження причетності колишнього нардепа Вадима Новинського до викрадення та утримання митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра (Драбинка) з метою тиску на тодішнього очільника УПЦ МП Володимира (Сободана) та закрило відповідне провадження. Про закриття провадження ДБР повідомило потерпілому Драбинку дише через вісім місяців, зазначає адвокат.

“За результатами здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000416 від 21.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 365, ч.2 ст.146, ч.2 чт.28, ч.1 ст.147 КК України, де Ви є потерпілим, слідчим прийняте процесуальне рішення та винесено постанову про закриття кримінального провадження, у зв’язку із відсутністю складу кримінального правопорушення”, - йдеться у листі ДБР на адресу Драбинка.

У самій постанові, що є у розпорядженні редакції, зазначається, що слідчі та процесуальні дії “не здобули достатніх даних, які б вказували на причетність Новинського В.В. до вчинення вищеназваних злочинів”.

“Відсутні відомості, які вказували б на наявність в діях Новинського В.В. прямого умислу, направленого на незаконне позбавлення волі Драбинка О.М. з метою усунення з престолу Митрополита Київського і всієї України Володимира (Сабодана В.М.) та призначення на нього Митрополита Бориспільського і Броварського Антонія (Паканича І.І.)”, - зазначили у Державному бюро розслідувань.

При цьому у постанові зазначається, що встановлено сам факт незаконного утримування Драбинка з 17.06.2013 до 13.12.2013, а розслідування щодо причетності до цього Віктора Януковича, Віталія Захарченка, Валерія Коряка виділене в окреме провадження. Також в окреме провадження у цій справі виділене оголошення підозри громадянам Олішевичу та Шматьку, обвинувальний акт направлений до Вишгородського районного суду.



Представниця митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра (Драбинка) у цій справі Катерина Нікітюк зазначила, що захист вже подав скаргу до Печерського суду міста Києва.

«Вказана постанова є незаконною. Орган досудового розслідування дуже довго розслідував кримінальне провадження - з 2014 року. А закриття, відповідно до дати на постанові, відбулося 19 серпня 2022 року, але надіслали копію постанови тільки зараз, оскільки звернулися народні депутати з відповідними запитами (у березні цього року. - ред.)», - зазначила адвокатка.

Також вона звернула увагу на те, що у справі зникли докази причетності Новинського до викрадення, про які раніше наголошувало слідство.

«Що є дивного в даному кримінальному провадженні: частині посадових осіб, відомих осіб було повідомлено про підозру у вчиненні злочину - Януковичу, Захарченку, наприклад. Також у 2016 році отримано дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Новинського. На той момент генеральний прокурор Юрій Луценко звертався до Верховної Ради і навів перелік доказів, які є щодо Новинського і його причетності до вчинення злочинів. Але в тій постанові, яку ми отримали, зазначено, що відносно Новинського взагалі немає жодних доказів причетності. Це є досить дивним: чому з 2016 року змінилася позиція. Як ми розуміємо, позиція прокуратури не мінялася, змінилася позиція слідчого», - зазначила захисниця.

Катерина Нікітюк також заявила, що захист буде просити про передачу справи до іншого органу досудового розслідування.

«Закриття справи відбулося слідчим Державного бюро розслідувань Олексієм Роженком. Чому саме в цьому органі перебуває ця справа, ми також не знаємо. Нам про передачу не повідомляли, але ми будемо перед процесуальним керівником ставити питання щодо скасування цієї постанови і передачі справи до іншого органу досудового розслідування для проведені об‘єктивного розгляду даного питання», - зазначила адвокатка.



Нагадаємо, справа щодо викрадення Драбинка з метою тиску на митрополита Володимира розслідується з 2014 року. У 2016 році тодішній генпрокурор Юрій Луценко назвав Вадима Новинського співучасником цього злочину та повідомив, що саме він давав вказівки ексначальнику столичної міліції Валерію Коряку стосовно незаконно затриманого Драбинка. Тоді Верховна Рада дала дозвіл на зняття з Новинського недоторканності для притягнення до відповідальності, але він так і залишився у справі свідком.

Через два роки, у 2018-му, Луценко заявив, що у справі Новинського залишилося провести лише одну експертизу для передачі її до суду.

При цьому у постанові ДБР заннчається, що у 2021 році Головне слідче управління ДБР вже закривало справу через «відсутність складу кримінального правопорушення». Та в лютому 2022 року Офіс генерального прокурора скасував постанову про закриття провадження.