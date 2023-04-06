Сейм Литви ухвалив резолюцію про запрошення України до НАТО

Литовський парламент ухвалив резолюцію до літнього саміту НАТО у Вільнюсі, яка включає офіційне запрошення Україні приєднатися до Альянсу.

Про це повідомляє Укрінформ.

У документі зазначається, що «необхідно запросити» Україну «вступити в НАТО як державу-члена» вже на саміті НАТО у Вільнюсі, «підписати протоколи про приєднання та розпочати процес ратифікації, тільки-но дозволять умови».

Відповідно до резолюції, представленої представниками різних політичних груп у парламентських комітетах із закордонних справ та національної безпеки й оборони, це буде стратегічним рішенням НАТО щодо прагнення миру в Україні та Європі.

Голова парламентського комітету із закордонних справ Жигімантас Павільоніс сказав, представляючи проєкт постанови депутатам, що в документі перелічені завдання для литовських політиків, які вони мають виконати за три місяці до саміту.

«Ми проти сірих зон безпеки, ми хочемо спростувати тезу про те, що Росія має право накласти вето на членство України. Ми думаємо, що Україна зробить свій внесок у нашу безпеку, зробить НАТО сильнішим», — наголосив Павільоніс.

У документі також наголошується на необхідності значно посилити передову оборону та стримування в Балтійському регіоні й у всій східній частині НАТО, та довести постійно дислоковані в Литві сухопутні сили союзників до рівня бригади.

У резолюції закріплено прагнення посилити комплексну протиповітряну та протиракетну оборону, зокрема можливості протиповітряної оборони у Литві та в усьому регіоні, а також прагнення забезпечити готовність до розміщення союзних військ у країні.

Крім того, в документі викладено прагнення щодо зобов'язань про витрати на оборону всіх держав-членів НАТО та прагнення домовитися про довгострокові інвестиції в оборонний потенціал та оборонну промисловість.

Саміт країн НАТО пройде у Вільнюсі 11-12 липня. Литва вперше прийматиме 40 делегацій з країн-членів та партнерів альянсу.

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