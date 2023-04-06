Маляр розповіла деталі про координацію зусиль для оборони Бахмута

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла деталі про оборону Бахмута. Вона зазначила, що бойові дії супроводжуються серйозною аналітичною роботою великої кількості людей.

"Рішення приймаються на основі всебічного аналізу та розрахунків ймовірного розвитку" ситуації", – написала вона у Facebook.

Оперативна ситуація на місці моніториться і доповідається в штаби 24/7

штаби безперервно аналізують дії противника та динаміку зміни ситуації за багатьма критеріями

керуючись отриманими даними штаби прогнозують ймовірні загрози та дії противника

"Оперативну інформацію та зроблену аналітику безперервно доповідають командуванню Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» в зоні відповідальності якого зараз знаходиться і Бахмутський напрямок. Командування на основі аналізу зміни ситуації, прогнозів дій ворога та оцінки наших можливостей приймає оперативні рішення та формує задачі підрозділам. Тобто, коли ви чуєте у зведеннях слова «ситуація під контролем» – так і є", – наголосила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, Маляр також повідомляла, що опубліковані росіянами дані стосовно ситуації в Бахмуті дані свідчать про те, що витоку інформації немає. Росіяни жодного разу не публікували достовірні дані.