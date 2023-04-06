Актор Остап Ступка спричинив ДТП у Києві, - ЗМІ
Актор Остап Ступка спричинив ДТП у Києві, - ЗМІ
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
Новий аналіз 40-річних досліджень показав, що помірне вживання алкоголю не є кориснішим, ніж відмова від нього
Новий аналіз 40-річних досліджень показав, що помірне вживання алкоголю не є кориснішим, ніж відмова від нього
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Ще 550 знищених окупантів: Генштаб розповів про втрати ворога за минулу добу
Ще 550 знищених окупантів: Генштаб розповів про втрати ворога за минулу добу
Громада Свято-Георгіївського Кафедрального собору у Львові проголосувала за перехід до ПЦУ
Громада Свято-Георгіївського Кафедрального собору у Львові проголосувала за перехід до ПЦУ
СБУ і ДБР опублікували нові докази роботи Кулініча і Сівковича на ФСБ Росії
СБУ і ДБР опублікували нові докази роботи Кулініча і Сівковича на ФСБ Росії
Китай не на стороні Росії у війні в Україні, - посол Китаю в ЄС
Китай не на стороні Росії у війні в Україні, - посол Китаю в ЄС
ГоловнаСуспільствоВійна

Маляр розповіла деталі про координацію зусиль для оборони Бахмута

Командування на основі аналізу зміни ситуації, прогнозів дій ворога та оцінки наших можливостей приймає оперативні рішення. 

Маляр розповіла деталі про координацію зусиль для оборони Бахмута
Фото: Telegram/Сирський

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла деталі про оборону Бахмута. Вона зазначила, що бойові дії супроводжуються серйозною аналітичною роботою великої кількості людей.

"Рішення приймаються на основі всебічного аналізу та розрахунків ймовірного розвитку" ситуації", – написала вона у Facebook.

  • Оперативна ситуація на місці моніториться і доповідається в штаби 24/7
  • штаби безперервно аналізують дії противника та динаміку зміни ситуації за багатьма критеріями 
  • керуючись отриманими даними штаби прогнозують ймовірні загрози та дії противника 

"Оперативну інформацію та зроблену аналітику безперервно доповідають командуванню Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» в зоні відповідальності якого зараз знаходиться і Бахмутський напрямок. Командування на основі аналізу зміни ситуації, прогнозів дій ворога та оцінки наших можливостей приймає оперативні рішення та формує задачі підрозділам. Тобто, коли ви чуєте у зведеннях слова «ситуація під контролем» – так і є", – наголосила заступниця міністра оборони. 

Нагадаємо, Маляр також повідомляла, що опубліковані росіянами дані стосовно ситуації в Бахмуті дані свідчать про те, що витоку інформації немає. Росіяни жодного разу не публікували достовірні дані. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також