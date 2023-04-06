Попит на вживані іномарки зростає, - Укравтопром

При цьому фаворити не змінюються.

У березні український автопарк поповнили 14,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків. Це на 6% більше, ніж у лютому.

Про це повідомляє асоціація українських автомобілевиробників “Укравтопром”.

Найбільш популярним автомобілем серед ввезеного секонд-хенду залишається Renault Megane. Упродовж місяця на українські номери перейшли 1155 авто цієї моделі.

Другий результат у Volkswagen Golf – 1030 шт.

На третьому місці Skoda Octavia – 820 шт.

Також у ТОП-5 місяця залишились Volkswagen Passat (641 шт.) та Ford Focus (384 шт.).

Середній вік вживаних авто, що у березні перейшли на українські номери, становить 11 років, а найстарішим автомобілем був MERCEDES-BENZ S 1993 року випуску.

Усього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні отримали майже 39,2 тис. уживаних легкових авто, ввезених з-за кордону, що у три з половиною рази більше за реалізацію нових машин за той самий період.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Укравтопром повідомляв, що в Україні зростає попит на електромобілі. Найпопулярнішим електрокаром українців залишається Nissan Leaf.