Литва надасть Україні військову допомогу на 41 млн євро, – міністр оборони

Голова оборонного відомства Литви Арвідас Анушаускас анонсував новий пакет військової допомоги Україні вартістю 41 млн євро.

Про це Анушаускас повідомив у Twitter.

“Вартість нового литовського пакета військової підтримки Україні сягне близько 41 млн євро. Він складатиметься з обладнання, нових надходжень, внесків у міжнародні фонди”, – йдеться у повідомленні.

🇱🇹🇺🇦 The value of the new Lithuanian military support package for Ukraine will reach about 41 million €. It will consist of sent equipment, new acquisitions, contributions to international funds. pic.twitter.com/XCHENW6GvQ — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) April 5, 2023

Нагадаємо, вчора міністр оборони України Олексій Резніков провів у Харкові зустріч із міністром оборони Литви Арвідасом Анушаускасом.

Раніше Анушаускас говорив про те, що загальна вартість військової підтримки, яку Литва надає Україні, незабаром досягне 450 млн євро.