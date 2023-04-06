У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Актор Остап Ступка спричинив ДТП у Києві, - ЗМІ
Актор Остап Ступка спричинив ДТП у Києві, - ЗМІ
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Новий аналіз 40-річних досліджень показав, що помірне вживання алкоголю не є кориснішим, ніж відмова від нього
Новий аналіз 40-річних досліджень показав, що помірне вживання алкоголю не є кориснішим, ніж відмова від нього
Громада Свято-Георгіївського Кафедрального собору у Львові проголосувала за перехід до ПЦУ
Громада Свято-Георгіївського Кафедрального собору у Львові проголосувала за перехід до ПЦУ
СБУ і ДБР опублікували нові докази роботи Кулініча і Сівковича на ФСБ Росії
СБУ і ДБР опублікували нові докази роботи Кулініча і Сівковича на ФСБ Росії
Ще 550 знищених окупантів: Генштаб розповів про втрати ворога за минулу добу
Ще 550 знищених окупантів: Генштаб розповів про втрати ворога за минулу добу
Китай не на стороні Росії у війні в Україні, - посол Китаю в ЄС
Китай не на стороні Росії у війні в Україні, - посол Китаю в ЄС
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
ГоловнаСуспільствоВійна

Литва надасть Україні військову допомогу на 41 млн євро, – міністр оборони

Загальна вартість військової підтримки, яку Литва надала Україні, наближається до 450 млн євро.

Литва надасть Україні військову допомогу на 41 млн євро, – міністр оборони
Арвідас Анушаускас
Фото: tvs-24.com

Голова оборонного відомства Литви Арвідас Анушаускас анонсував новий пакет військової допомоги Україні вартістю 41 млн євро.

Про це Анушаускас повідомив у Twitter.

“Вартість нового литовського пакета військової підтримки Україні сягне близько 41 млн євро. Він складатиметься з обладнання, нових надходжень, внесків у міжнародні фонди”, – йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, вчора міністр оборони України Олексій Резніков провів у Харкові зустріч із міністром оборони Литви Арвідасом Анушаускасом.

Раніше Анушаускас говорив про те, що загальна вартість військової підтримки, яку Литва надає Україні, незабаром досягне 450 млн євро.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також