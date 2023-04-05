Попередній візит Анушаускаса в Україну був менше місяця тому.

Міністр оборони України Олексій Резніков провів у Харкові зустріч із міністром оборони Литви Арвідасом Анушаускасом.

"Я був радий приймати мого відважного друга та колегу Арвідаса Анушаускаса у Харкові та його передмістях. Наше друге за величиною місто живе лише за 40 км від кордону з терористичною державою. Живе під вогнем. З такими друзями, як Литва, ми відновимо мир і відбудуємо наші міста!" – цитує Резнікова міністерство оборони.

Анушаускас у твіттері написав, що завжди радий зустрітися зі своїм другом Олексієм Резніковим.

Нагадаємо, що литовський міністр оборони відвідував Україну менше місяця тому, 23 березня. Він обговорював із Резніковим питання оборони України.