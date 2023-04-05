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Учора ворог обстріляв чотири райони Харківщини

Пошкоджені житлові будинки, гараж і автомобіль.

Учора ворог обстріляв чотири райони Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини, ілюстративне фото
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

У вівторок 5 квітня ворог обстрілював мирне населення та цивільну інфраструктуру прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Ветеринарне, Стрілеча, Піщане, Огірцеве та інші населені пункти.

З мінометів та артилерії ворог обстрілював населені пункти Золочівської громади Богодухівського району. В селі Одноробівка пошкоджені житлові будинки, гараж та приватний автомобіль.

Внаслідок обстрілу села Подоли Куп'янського району пошкоджений житловий будинок. Обійшлося без постраждалих.

За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили майже 9 гектарів території та знешкодили 263 вибухонебезпечних предмети. 

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Нагадаємо, на Харківщині чоловік загинув від обстрілу росіян. 

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