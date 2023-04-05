Головне за ніч. Середа, 5 квітня

Зеленські в Польщі, понад 60 відбитих атак противника, бої за Бахмут та Мар’їнку, втрати окупантів, ворожі обстріли дев’яти областей.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська розпочали офіційний візит до Польщі. У програмі візиту зокрема переговори з президентом Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, підписання двосторонніх документів, повідомив у фейсбук прессекретар президента Сергій Никифоров.

"Глава держави зустрінеться з представниками польського бізнесу в межах українсько-польського бізнес-форуму, з маршалками Сейму та Сенату, волонтерами та рятувальниками, а також із мерами прикордонних з Україною міст. Увечері Володимир Зеленський звернеться до поляків та українців, які проживають у Польщі, з великою промовою", – повідомив Никифоров.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – упродовж доби було відбито понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Минулої доби противник завдав трьох ракетних та 47 авіаційних ударів, зокрема застосував 17 БпЛА типу "Шахед-136". 14 з них були знищені нашими захисниками. Також ворог здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Авіація сил оборони за добу завдала девʼятьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито російський високоточний безпілотний БпЛА типу “КУБ”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, два райони зосередження живої сили, дві реактивні системи залпового вогню БМ-21 “Град” та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 5 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабної війни проти України російська армія втратила близько 176 240 військових. Учора Збройні сили ліквідували близько 550 росіян і багато військової техніки ворога.

Про інші втрати противника – в новині.

Росіяни впродовж доби били по дев’ятьох областях України. Атак зазнали Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Харківська, Донецька, Луганська та Дніпропетровська області, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Зокрема по с. Печенюги Новгород-Сіверського району Чернігівській області росіяни завдали ракетного удару із Су-35. Вибухова хвиля пошкодила 16 споруд в семи домогосподарствах та Печенюгівську школу. Одна людина дістала поранення.

У Запорізькій області за минулу добу окупанти здійснили 104 обстріли цивільної інфраструктури у 19 населених пунктах. Надійшло 19 повідомлень про руйнування.

По Херсонщині противник здійснив 50 обстрілів, випустивши 299 снарядів. Область перебувала під вогнем російської авіації, танків та артилерії. Троє людей дістали поранення.

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