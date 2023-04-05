На Львівщині арештовані нові земельні ділянки дружини Медведчука

Наділи розташовані у престижному туристичному регіоні Львівщини. Загальна вартість арештованого майна – майже 17,5 млн гривень.

Суд наклав арешт на ще дві земельні ділянки з об’єктами нерухомості, які незаконно перебували у власності дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

Згідно з повідомленням, загальна вартість арештованого майна становить майже 17,5 млн гривень. Ці наділи розташовані в одному з престижних туристичних районів Львівської області. Саме там Оксана Марченко організувала нелегальне будівництво готельного комплексу.

Встановлено, що відповідні земельні площі Марченко одержала внаслідок незаконної оборудки з нерухомим майном. До протиправної діяльності причетний колишній керівник районного відділу земельних ресурсів. Протягом 2004-2010 років він вносив недостовірні відомості до звітної документації для видачі державних актів щодо права власності на землю на користь Марченко.

Наразі посадовцю вже повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);

ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

Матеріали справи скеровано до суду.

Нагадаємо, що у серпні минулого року на Львівщині СБУ ініціювала арешт трьох земельних ділянок, якими незаконно володіла Марченко. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

У лютому суд арештував майно дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко на понад 5,6 млрд гривень.