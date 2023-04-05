Росіяни протягом доби били по девʼяти областях України, – ОВА

Учора по Чернігівській області росіяни завдали ракетного удару із Су-35. Вдарили по с.Печенюги Новгород-Сіверського району. Вибухова хвиля пошкодила 16 споруд в семи домогосподарствах та Печенюгівську школу. Одна людина дістала поранення, йдеться у зведенні від ОВА.

У Сумській області учора протягом дня росіяни здійснили обстріли трьох територіальних громад: Білопільської, Краснопільської, Середино-Будської. В Краснопільській громаді поранення отримала одна людина. Пошкоджено торгівельний заклад. Білопільську громаду росіяни обстрілювали практично протягом усього дня: били з мінометів – 49 прильотів, АГС – 58 пострілів. Середино-Будська громаду з території РФ обстріляли мінометами, внаслідок чого були пошкоджені два приватні житлові будинки та лінія електропередач.

У Запорізькій області за минулу добу окупанти здійснили 104 обстріли цивільної інфраструктури у 19 населених пунктах: Гуляйполе, Полтавка, Чарівне, Гуляйпільське, Новоданилівка, Червоне, Залізничне, Оріхів, Новоандріївка, Білогір'я, Мала Токмачка, Малинівка, Новопавлівка, Ольгівське, Єгорівка, Лугівське, Кам'янське, Малі Щербаки, Плавні. Надійшло 19 повідомлень про руйнування.

У Дніпропетровській вчора обстріляли Нікопольський район. Минулося без жертв, проте є руйнування. По Марганецькій громаді агресор цілив тричі. Ворожа артилерія понівечила пʼять приватних будинків, побито господарські споруди, обірвана лінія електропередач.

У Луганській південніше Кремінної росіяни минулої доби безуспішно намагалися атакувати. Ворожих обстрілів упродовж доби зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Діброва, Білогорівка. Окупанти продовжують грабувати мирне населення, привласнюючи особисте житло громадян України. Так, у Старобільську вони використовують представників комунальних служб для заселення військовослужбовців російських окупаційних військ в квартири та будинки, що тимчасово залишили громадяни України. Це відбувається під виглядом профілактичних перевірок показників лічильників. Ситуація в області залишається складною.

У Харківській на Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Піщане, Огірцеве, Вовчанськ, Рублене, Дворічанське та Тополі. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Масютівка, Куп’янськ, Кам'янка та Першотравневе. Вчора вдень з артилерії обстріляне с. Одноробівка Богодухівського району. Пошкоджено два житлових будинка, гараж та приватний автомобіль. Внаслідок обстрілів с. Подоли Куп'янського району пошкоджено житловий будинок.

У Донецькій за минулу добу ворог здійснив 24 обстріли. Постраждали населені пункти: Гірник, Торецьк, Красногорівка, Українськ, Авдіївка, смт Велика Новосілка, с. Карлівка, с. Ласточкине, с.Плещіївка, смт Очеретине, Бахмут, Костянтинівка, Миколаївка. Пошкоджено 37 об’єктів, з яких 22 – житлові будинок (в тому числі 10 – багатоквартирних), школа, дві лікарні, два магазини, господарська споруда, гараж, чотири цивільних автомобіля, кафе, СТО, автомийка. За добу по області: четверо загиблих, 11 поранених.

У Миколаївській вчора ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.

У Херсонській за минулу добу по області противник здійснив 50 обстрілів, випустивши 299 снарядів. Область перебувала під вогнем російської авіації, танків та артилерії. Троє людей дістали поранення.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав трьох ракетних та 47 авіаційних ударів, зокрема, застосував 17 БпЛА типу "Шахед-136". 14 з них були знищені нашими захисниками.